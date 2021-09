Kosmiczny internet Starlink już w Polsce! Ceny szokują

Polscy użytkownicy mogą już składać zamówienia na internet satelitarny od Elona Muska. Ile kosztuje i co zawiera oferta?

Firma Elona Muska poinformowała właśnie, że już niedługo ograniczona liczba osób w Polsce będzie mogła korzystać z internetu satelitarnego Starlink.

Kosmiczny internet będzie aktywny już w przyszłym roku, choć sama realizacja usługi może potrwać nawet do 6 miesięcy. Prędkość transmisji danych będzie wahała się od 50 Mb/s do 150 Mb/s, a opóźnienie od 20 ms do 40 ms w miarę ulepszania systemu. Starlink zapowiada krótkie okresy braku łączności:

W trakcie ulepszania systemu Starlink w programie beta użytkownicy mogą spodziewać się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy w większości lokalizacji, prędkość transmisji danych będzie się wahać od 50 Mb/s do 150 Mb/s, a opóźnienie od 20 ms do 40 ms. Będą też krótkie okresy braku łączności. Gdy wystrzelimy więcej satelitów, zainstalujemy więcej stacji naziemnych i ulepszymy nasze oprogramowanie sieciowe, prędkość transmisji danych, opóźnienia i czas działania ulegną znacznej poprawie.

Czy warto skusić się na abonament? Ceny dla polskich użytkowników mogą być zaskakujące:

Każdy klient musi wpłacić depozyt w wysokości 449 złotych, co jest dosyć dużą kwotą dla przeciętnego Polaka. Dodatkowo za sprzęt zawierający antenę, router Wi-Fi, zasilacz, kable i statyw montażowy będzie trzeba zapłacić aż 2269 złotych plus 276 złotych za obsługę oraz wysyłkę. Miesięczna usługa będzie wynosić dokładnie 449 złotych. Prawdopodobnie ofertę wybiorą osoby, które nie mają dostępu do innych źródeł internetu.

