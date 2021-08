Kosmonauta zrobił niezwykłe zdjęcie stacji kosmicznej

Zdjęcie udostępnione przez rosyjskiego kosmonautę Olega Novitskiego ukazuje widok orbitującej stacji z niesamowitej perspektywy.

Widok na ISS; Oleg Novitskiy/Roscosmos

Większość zdjęć wysyłanych z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) skupia się na widoku Ziemi z kosmosu. Tym razem jeden z kosmonautów, Oleg Novitskiy uchwycił niezwykły widok ISS z rosyjskiego modułu Nauka.

Na zdjęciu widzimy niewielką część satelity, w tym modułu obserwatorium Cupola, który na tle innych komponentów ISS wygląda na wyjątkowo mały. Został on dodany do stacji kosmicznej w 2010 roku, około dziesięć lat po tym, jak astronauci zaczęli pracować na pokładzie satelity krążącego ponad 400 km nad naszą planetą. To właśnie stamtąd robią oni większość znanych nam zdjęć. Wyraźne widoki oferowane przez kopułę sprawiają, że jest także idealnym miejsce do monitorowania i pomocy podczas spacerów kosmicznych.

Zdjęcie rosyjskiego kosmonauty pokazuje również Bigelow Expandable Activity Module (BEAM), nadmuchiwane pomieszczenie, które przybyło na ISS w 2016 roku. Technologia, dzięki której została zbudowana, może być wykorzystywana w przyszłości do zbudowania samowystarczalnego zakwaterowania dla odwiedzających Księżyc czy Mars. Jego atutem jest niewielka waga i możliwość transportu w stanie kompaktowym.

Novitskiy napisał na Twitterze, że nawet dla załogi ISS ten konkretny widok stacji jest czymś nowym i nietypowym.

