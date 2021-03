Kosmos - nieznana siła rozrywa pobliskie gwiazdy

Naukowcy odkryli, że coś niszczy ciała niebieskie w gwiazdozbiorze Byka. Możliwe, że to niebezpieczne skupisko ciemnej materii, której jeszcze nigdy nie udało się zaobserwować.

Spis treści

W ostatnich latach i miesiącach kosmos oraz związane z nim zagadnienia stały się bardziej intrygujące niż kiedykolwiek przedtem. Jest tak za sprawą rozwoju technologicznego, który umożliwia ludziom coraz lepsze poznawanie otaczającego nas Wszechświata. Dobrym przykładem tych aktywności jest nie tylko łazik Perseverance dzielnie badające powierzchnię Marsa, ale także zaskakujące zdjęcie planety Wenus czy zarejestrowanie zorzy polarnej na Jowiszu.

Jak jednak powiedział niegdyś pisarz Francis Scott Fitzgerald parafrazując Sokratesa - „Im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa”. Tak też jest w przypadku kosmosu, a im więcej o nim wiemy, tym więcej pojawia się kolejnych pytań, a najnowsze pojawiły w związku z pewnym projektem naukowym.

Nieznana siła rozrywa gwiazdy

W ramach jednego z najnowszych badań, naukowcy postanowili przeprowadzić pewną złożoną symulację, w której ramach wykorzystano wszystkie posiadane na temat Hiad (duża gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Byka) informacje. Okazało się, iż według uzyskanych danych, w ogonie Hiad powinno znajdować się więcej obiektów niż jest tam obecnie. Nieznana siła niszczy pobliskie gwiazdy

Za pomocą kolejnych symulacji i badań badacze ustalili, że ciała niebieskie, które zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach zostały zniszczone przez siłę niewiadomego pochodzenia. Ustalono jednak, że sprawca musiał mieć masę około 10 milionów razy większą od Słońca. Brzmi to o tyle przerażająco, że badany gwiazdozbiór znajduje się zaledwie 151 lat świetlnych od Ziemi, co wbrew pozorom jest stosunkowo niewielka odległością w kontekście kosmosu.

Tajemnicza ciemna materia

Powstało kilka teorii na temat sprawcy rozrywania pobliskich gwiazd, jednak naukowcy wskazują jedną z nich, jako wiodącą. Mianowicie chodzi o to, iż stoi za tym ogromne skupisko ciemnej materii.

Ciemna materia jest to hipotetyczna materia, której nigdy nie zaobserwowano i nie odkryto, a jednak jej istnienia dowodzą wywoływane przez nią efekty grawitacyjne. Według ustaleń, nie odbija ona promieniowania elektromagnetycznego, może rozciągać się na ogromnych obszarach i podejrzewa się, iż ma ona istotny wpływ na powstawanie galaktyk oraz ewolucję Wszechświata.

Tajemnicza ciemna materia może stać za powstaniem Wszechświata

Nie podejrzewano jednak dotąd, że ciemna materia może mieć niszczycielski wpływ na ciała niebieskie. Jeśli więc założenia badaczy na temat znikania gwiazd w ogonie Hiad są właściwe, może to być pierwsza okazja do odkrycia istnienia ciemnej materii we Wszechświecie.