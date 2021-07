Kosmos – tak się testuje marsjańskie spadochrony

Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła nagranie z testów spadochronu, który ma zostać wykorzystany w przyszłym roku podczas misji ExoMars.

Parafrazując ks. Benedykta Chmielowskiego - Spadochron, jaki jest, każdy widzi. Jednak w przypadku urządzeń oraz materiałów wykorzystywanych w kosmicznych misjach marsjańskich nic nie jest zwyczajne. Szczególnie, jeśli chodzi o elementy, których funkcjonowanie jest związane z zabiegami w powietrzu, ponieważ atmosfera na Marsie jest niezwykle rzadka i rozwiązania stosowane na Ziemi niekoniecznie sprawdzą się na czerwonej planecie.

Najlepszym tego przykładem jest choćby helikopter marsjański Ingenuity, którego specyficzny wirnik został opracowany dokładnie w odniesieniu do marsjańskich warunków. Podobnie jest z czymś teoretycznie tak zwyczajnym, jak spadochron. Ten z pozoru niewielki i wydawać by się mogło, nieistotny element może stanowić przysłowiowe być albo nie być całej misji. Wszak ciężko mówić o powodzeniu akcji, jeśli z powodu spadochronu wysłany na Marsa sprzęt zamiast bezpiecznie wylądować, zwyczajnie roztrzaska się o skały.

Nic więc dziwnego, że naukowcy planujący kolejne misje kosmiczne przykładają do tego elementu dużą uwagę. Teraz właśnie, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) opublikowała materiał filmowy z testu marsjańskiego spadochronu.

Widoczny na materiale spadochron ma być jednym z elementów, które jest organizowana we współpracyi rosyjskiej agencji kosmicznej –. Przedsięwzięcie zaplanowano na przyszły rok, więc czasu na testy jest stosunkowo niewiele. Tym bardziej, że podczas ostatnich badań odnotowano. Jak twierdzą badacze, prawdopodobna przyczyną jest, co zostanie w najbliższym czasie skorygowane i dostosowane do specyficznych warunków panujących

