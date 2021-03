Kosmos – zaobserwowano odradzanie się atmosfery na jednej z planet spoza układu słonecznego

Teleskop Hubble’a zarejestrował odtwarzanie atmosfery na planecie GJ 1132 b, znajdującej się poza układem słonecznym. To niezwykłe odkrycie.

Spis treści

Eksploracji i badań kosmosu ciąg dalszy. Nie milkną echa związane z planetami oraz satelitami układu słonecznego czyli m.in. Marsem, Wenus i Księżycem, a tu mamy kolejne ciekawe odkrycie. Tym razem, o zdecydowanie dalszym zasięgu.

Dotyczy ono planety GJ 1132 b, która znajduje się w odległości około 41 lat świetlnych od Ziemi. Spory kawałek, prawda? Zajmujący się obserwacją znajdujących się daleko od naszego globu planet – teleskop Hubble’a, zarejestrował właśnie ciekawe zjawisko. Okazuje się, że ten daleki sąsiad Ziemi rozpoczął samodzielne tworzenie atmosfery. Dowodem na to jest porównanie obecnych obserwacji GJ 1132 z tymi, przeprowadzonymi w 2017 roku. Można zapytać, co właściwie w tym takiego wyjątkowego?

Planety bez atmosfery, a GJ 1132 b

W kosmosie zaobserwowano już sporą ilość planet mających niegdyś atmosferę, która jednak z czasem zanikła. Posiadanie atmosfery nie jest bowiem oczywiste, a do jej utrzymania potrzeba m.in. silnego pola magnetycznego tak, jak ma to miejsce w przypadku Ziemi, niestety bywa tak, że pole to z czasem zanika i wraz z nim atmosfera. Tak było choćby w przypadku Marsa, który utracił te przymioty około czterech miliardów lat temu.

Czy możliwe, że Mars także odtworzy kiedyś atmosferę?

Ciała niebieskie, nieposiadające swojej atmosfery, są często nieco ignorowane przez badaczy i uważane za nudne (bez atmosfery nie jest możliwe np. pojawienie się żywych organizmów). Ten przypadek jest jednak zupełnie inny. Naukowcy są bowiem przekonani, że GJ 1123 b miała niegdyś atmosferę, która podobnie jak w wielu innych przypadkach została zniszczona. Teraz jednak planeta samodzielnie ją odtwarza i to właśnie jest fascynujące, ponieważ nigdy wcześniej nie zaobserwowano takiego zjawiska.

Nowe narzędzia to nowe perspektywy

W badaniach nad tym zagadnieniem może pomów m.in. teleskop Webba, który ma zostać wystrzelony w przestrzeń kosmiczną jeszcze w tym roku, na jesieni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to możliwe, że ziemscy badacze w przyszłości będą mieli okazję obserwować także zachodzenie procesów geologicznych, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w kontekście planety spoza Układu Słonecznego.