Koszmar Microsoftu powraca, Edge sprawia znany problem

Co tym razem nie zagrało?

Edycja Edge 102 jest o tyle istotna, że likwiduje trzy poważne podatności, umożliwiające podniesienie uprawnień cyberprzestępcy. I to bardzo pozytywne. Niestety, już następnego dnia okazało się, że inżynierowie Microsoftu naprawiając jedno, zepsuli drugie. Co konkretnie? Ano możliwość drukowania z poziomu przeglądarki. Przypomina to PrintNightmare, czyli problem, który pojawił się w drugiej połowie 2021 roku po aktualizacji Windows 10, a który uniemożliwiał korzystanie z większości drukarek.

Edge 102 bazuje na tym samym silniku Chromium, co i Chrome. Jednak w przypadku Chrome nie zauważono takich problemów, zatem ich źródło musi leżeć po stronie modyfikacji wprowadzonych przez Microsoft. Producent póki co nie zajął jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie, nie wiemy również, co wywołuje problem. Ale na bazie doświadczenia z poprzednich kłopotów tego typu mogę prognozować, że na dniach ukaże się poprawka dla Edge. Być może 7 czerwca, ponieważ wóczas wypada kolejny Patch Tuesday.

A póki co jeśli chcesz drukować dokumenty bezpośrednio z przeglądarki - skorzystaj z jakiejkolwiek innej.

Źródło: Neowin