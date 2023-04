Koszmar Microsoftu wrócił. Jak zwykle po aktualizacji

Jeśli używasz Windows 10, po kwietniowej aktualizacji możesz mieć problemy. Jakie?

Jakoś tak wyszło, że Microsoft wypuszcza aktualizacje Windowsa, które mają paskudny zwyczaj psucia czegoś w systemie. Nie jest to regułą, ale zdarza się aż za często. Niestety - tak się znowu stało. Tym razem zaszkodziła aktualizacja KB5025221, wypuszczona w dniu 11 kwietnia. Ilość zgłoszeń od użytkowników jest na tyle duża, że spokojnie możemy mówić o powszechnym problemie. I co interesujące - nie jest to nowa rzecz. Chodzi mianowicie o problem z drukarkami.

Przypomnę, że w lipcu 2021 roku pojawił się PrintNightmare - bug psujący działanie tych urządzeń zarówno na Windows 10, jak i Windows 11. Teraz problem obejmuje zarówno drukarki, jak i skanery oraz urządzenia wielofunkcyjne. Po prostu nie chcą działać. Wszystkie urządzenia są nadal wykrywane i widoczne w systemie, co więcej - przesyłane są do nich dane. To kiepsko, ponieważ mogą one zostać przechwycone przez hakerów.

Fot.: H Tur/PC World

Niektórzy mają do tego dodatkowy problem - zniknął im dostęp do niektórych działów w systemowych ustawieniach. Czasem także przestaje działać Windows Update. Co robić, jeśli i Ciebie spotkała taka nieprzyjemność? Cóż, póki co najprostszym sposobem będzie odinstalowanie feralnej aktualizacji. Jak to zrobić. Tutaj wyjaśniam to dla użytkowników systemów Windows 10, tutaj - Windows 11.

