Kot w kosmosie - testujemy sztuczną inteligencję: Midjourney i inne generatory

DALL-E 2

DALL-E 2 zostało stworzone przez OpenAI, czyli twórców ChatGPT. Jak podaje producent, jest to system SI potrafiący tworzyć realistyczne obrazy i grafiki artystyczne na podstawie opisu słownego. Nie jest to generator darmowy, ale można przetestować go bez opłat - co też zrobiłem. Niezbędne okazało się zarejestrowanie, a także podanie numeru telefonu w celu otrzymania kodu autoryzacyjnego. Jest tu trochę zamieszania, gdyż po rejestracji zostajemy przerzuceni na stronę z obsługą ChatGPT, a potem trzeba szukać linków do kreatora.

Na szczęście nie zajmuje to dużo czasu. Tworzenie grafiki odbywa się poprzez wpisanie słów elementów, jakie mają znaleźć się na obrazie. Co otrzymałem po wpisaniu "cat in space"? To widać powyżej. I mówiąc szczerze - nie jestem zachwycony. Nie pomogło dodanie "realistic". Wyszło coś trochę kreskówkowego, trochę abstrakcyjnego, czyli takie nie wiadomo co.