Koty - film z sześcioma Złotymi Malinami już na Netflixie

Do szerokiej biblioteki filmów i seriali platformy Netflix dołączył właśnie nowy film o tytule "Koty" z Taylor Swift oraz Ianem McKellenem!

"Koty" w reżyserii Toma Hoopera to musical fantasy stworzony na podstawie innej produkcji Andrewa Lloyda Webbera. Co ciekawe, jest to jeden z najgorszych tytułów z 2019 roku, który zresztą został wyróżniony zdobyciem aż sześciu Złotych Malin. Fabuła opowiada o Victorii, młodej białej kotce, którą wyrzucono w środku nocy w Londynie. Przygarniają ją Dachowce, które przygotowują się do corocznego wystawnego balu.

fot. Netflix

Koty

reż. Tom Hooper

Adaptacja legendarnego musicalu Andrew Lloyda Webbera, którego bohaterami są magiczne koty uczestniczące w dorocznym balu.

Reżyser: Tom Hooper

Tom Hooper Scenariusz: Lee Hall, Tom Hooper

Lee Hall, Tom Hooper Obsada: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson, Ray Winstone, Francesca Hayward, Larry Bourgeois, Laurent Bourgeois

James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson, Ray Winstone, Francesca Hayward, Larry Bourgeois, Laurent Bourgeois Gatunek: Musical, Familijny

Musical, Familijny Kategoria wiekowa: 7+

Ten film jak i inne produkcje dostępne są na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj od 29 zł za miesiąc. Sprawdź, jakie jeszcze filmy pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

Zobacz również: