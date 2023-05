Krawiec, sezon 2. Kiedy turecka opowieść o szalonej miłości powróci na platformę Netflix?

Nowy turecki serial Netflixa stał się w Polsce sporym przebojem. Jak się okazuje, "Krawiec" przypadł do gustu nie tylko widzom w naszym kraju i wkrótce możemy spodziewać się kontynuacji. Kiedy sezon 2. trafi na Netflixa?

Spis treści

Krawiec – nowy przebój Netflixa

Tytuł: Krawiec (Terzi)

Krawiec (Terzi) Twórcy: Onur Güvenatam

Onur Güvenatam Gatunek: dramat

dramat Liczba potwierdzonych sezonów: 2

2 Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: Turcja

Krawiec, czyli pełna namiętności i szaleństwa opowieść o toksycznej przyjaźni i zakazanym romansie, błyskawicznie stała się jednym z majowych hitów Netflixa. Turecki serial zadebiutował 2 maja i od tamtej pory w Polsce utrzymuje się w zestawieniu TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji platformy. Sukces serialu nie dziwi, biorąc pod uwagę, że tego typu produkcje na ogół bardzo dobrze radziły sobie w serwisie.

Wypełniony dramatami sezon nie otrzymał jednak rozstrzygającego zakończenia. Twórcy serii ewidentnie liczyli na to, że Netflix pozwoli stworzyć im kolejne odcinki i postanowili na razie utrzymać widzów w niepewności co do losów Peyamiego, Dimitrija i Esvet.

Jak się okazuje, władze serwisu wyszły tym oczekiwaniom naprzeciw – 2. sezon Krawca rzeczywiście powstanie!

Sezon 2 – kiedy premiera?

Netflix nietypowo szybko podjął decyzję w sprawie przyszłości tureckiego serialu. Wieść o pracach nad kontynuacją pojawiła się bowiem już 10 maja, a więc nieco ponad tydzień od premiery Krawca.

Co więcej, znana jest też data premiery 2. sezonu – na Netfliksie pojawi się on 28 lipca 2023 roku. Nowe odcinki zapowiada dramatyczny, pełen napięcia trailer:

Zobacz także: Seriale – nowości na MAJ 2023. Netflix, HBO Max, Disney+ i inne serwisy