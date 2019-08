Król Lew i Aladyn powrócą w odświeżonych wersjach na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch

Disney ogłosił, że odświeżone klasyki z lat 90-tych trafią do sprzedaży już w październiku tego roku.

Podczas GameStop Con, Disney zapowiedział gry Lion King HD Remaster oraz Aladdin HD Remaster. Są to odświeżone wersje gier, które pierwotnie ukazały się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Przygody Aladyna zadebiutowały dokładnie w 1993 roku i były dostępne m.in. na konsolach Sega Mega Drive oraz NES (Nintendo Entertainment System). Wydany rok później Król Lew trafił na więcej platform, w tym: SNES-a, PC, Game Boy-a czy Sega Mega Drive.

Remastery zadebiutują w październiku, dokładną datę premiery mamy poznać w późniejszym terminie. Nowe wersje posiadać będą oryginalną ścieżkę dźwiękową oraz rozdzielczość "podbitą" do 1080p. Dla sympatyków oryginału przygotowano również oprawę graficzną w rozdzielczości z lat 90-tych. Wśród nowych funkcji warto wymienić możliwość przyspieszenia rozgrywki oraz przewinięcia do dowolnej części gry. Jako, że przygody Króla Lwa i Aladyna dedykowane są najmłodszym graczom, to w remasterach pojawi się również opcja, która spowoduje, że gra przejmuje kontrolę nad bohaterem i pokaże jak przejść dany etap.

Co ciekawe, Disney planuje przygotowanie jedynie wydania zbiorczego, które ma być dostępne zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej.

Decyzja o wskrzeszeniu klasyków z całą pewnością nie jest przypadkowa. Warto przypomnieć, że całkiem niedawno w kinach gościły nowe filmowe adaptacje Króla Lwa i Aladyna. Disney chce po prostu wykorzystać obecną popularność obu marek.

źródło: wccftech.com