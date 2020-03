Król powrócił! Doom Eternal ze znakomitymi ocenami

Dziś premiera Doom Eternal. Najnowsza odsłona kultowej serii powraca w glorii i chwale, pierwsze recenzje gry od id Software zapowiadają nam prawdziwy hit.

Dziennikarze z całego świata rozpływają się w zachwytach nad najnowszą odsłoną serii Doom. Wielu z recenzentów podkreśla, że jest to nie tylko tytuł znacznie lepszy od wydanego w 2016 roku Dooma, ale najlepsza część w historii.

W momencie pisania tego artykułu, Doom Eternal w serwisie Metacritic może pochwalić się średnią ocen wynoszącą - 90, na PC i Xbox One, oraz nieco niższą - 88, na PlayStation 4. W sumie, z kilkudziesięciu recenzji, wyłania się jeden obraz - FPS-a doskonałego, który w wyjątkowo zręczny sposób łączy w sobie oldskulowe i nowoczesne rozwiązania.

Poniżej kilka wybranych cytatów z opiniami dotyczącymi Doom Eternal.

"Akcja nigdy nie była szybsza, bardziej agresywna ani tak zabawna. Doom Eternal to nie tylko świetny FPS lub wyjątkowa kontynuacja, to szczyt tego, co gatunek ma do zaoferowania". - PlayStation Country

"DOOM Eternal to, moim zdaniem, nowa, najlepsza pierwszoosobowa strzelanka w historii". - Power Unlimited

"Doom Eternal jest w 2020 roku tym, czym Doom 2 był w 1994 roku: jednym z najlepszych FPS-ów swojej generacji. Eternal to niesamowite i brutalne doświadczenie, którego nie można przegapić". - Vandal

"Doom Eternal to genialna gra, która jest godnym następcą poprzedniej wersji. Chociaż potyka się tu i tam, starając się być czymś, czym naprawdę nie powinna być, to wybitna rozgrywka z nadwyżką rekompensuje jakiekolwiek problemy". - Wccftech

Czy zatem można było oczekiwać czegoś więcej? Wychodzi na to, że id Software spisało się znakomicie, a Doom Eternal śmiało można określać mianem opus magnum studia. Warto przypomnieć, że kampania Doom Eternal wzbogaci się po premierze o dwa duże dodatki DLC, czyli, miejmy nadzieję, więcej dobrego dla sympatyków gry.

Doom Eternal jest dostępny na PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia. W późniejszym terminie, gra zawita również na konsole Nintendo Switch.

źródło: metacritic.com