Królowa Charlotta będzie rządzić w 2. sezonie serialu Netflixa? Showrunnerka zabiera głos

Ledwo Zofia Charlotta zagościła na platformie Netflix, a już zdominowała zestawienie najchętniej oglądanych produkcji w serwisie. Czy jest więc szansa na kontynuację losów przebojowej królowej?

Osławieni Bridgertonowie to jedna z najpopularniejszych produkcji oryginalnych Netflixa. Nikogo więc chyba nie zdziwiło, że władze serwisu postanowiły rozmnożyć kurę znosząca złote jaja i stworzyć spin-off serialu. Padło na Zofię Charlottę – wyrazista, ekscentryczna królowa wydawała się idealną kandydatką na bohaterkę kolejnego serialu z baśniowego, pastelowego uniwersum. I jak się okazało, naprawdę był to strzał w dziesiątkę.

Królowa Charlotta na Netfliksie zadebiutowała 4 maja 2023 roku i błyskawicznie zdobyła serca widzów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według udostępnionych danych, do 7 maja serial był odtwarzany przez ponad 148 milionów godzin, co przy 6 odcinkach daje wynik aż 22 milionów odtworzeń całego serialu. Jest to niewątpliwy sukces produkcji, który każe zadać pytanie o jej przyszłość. Czy powstanie 2. sezon Królowej Charotty?

Shonda Rhimes o 2. sezonie

Ostatni odcinek serialu zakończył się w niejednoznaczny sposób: blednącym ujęciem Charlotty i George'a kryjących się pod łóżkiem. Losy starszej pary królewskiej znamy oczywiście doskonale, dzięki czemu zresztą spin-off wywiera tak wielkie emocjonalne wrażenie. Jednak król i królowa przeżyli razem grubo ponad 50 lat, można więc założyć, że ich życie dostarczyłoby materiału na kolejny sezon produkcji.

Netflix na razie milczy w tej sprawie. Głos zabrała jednak twórczyni serialu, czyli Shonda Rhimes:

Pojawiły się pytania [o drugi sezon], ale ja jeszcze nie podejmuję rozmów na ten temat. Mogłabym żyć z Charlotte i George'em w nieskończoność, ale opowiedzieliśmy bardzo konkretną, zamkniętą historię, która moim zdaniem jest kompletną opowieścią o tej skomplikowanej, niedoskonałej miłości.

Showrunnerka postrzega więc serial jako jednosezonową opowieść i nie ma sprecyzowanych planów na stworzenie dalszego ciągu. Jeśli jednak Królowa Charlotta za kilka tygodni wciąż będzie mogła pochwalić się znakomitą oglądalnością, może się okazać, że Netflix namówi twórczynię na przygotowanie 2. sezonu.

O czym mógłby on opowiedzieć? Oprócz perypetii Charlotty i George'a pozostaje jeszcze wątek Agathy Danbury i odrzuconych oświadczyn Adolphusa czy związek Violet z Edmundem Bridgertonem. Potencjał na ciag dalszy ma również wątek romansu Brimsleya i Reynoldsa.

