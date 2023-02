Królowa elektromobilności jest tylko jedna – to oczywiście hulajnoga elektryczna

Czy wybrać hulajnogę elektryczną z siedzeniem, a może ważniejsza jest moc akumulatora? Jeśli zastanawiasz się, jak szybko można poruszać się hulajnogą elektryczną (przepisy obecnie obowiązujące), nasz poradnik z pewnością cię zainteresuje. Przeglądamy hulajnogi elektryczne w RTV Euro AGD.

Spis treści

Hulajnogi elektryczne zyskują na popularności. Nic dziwnego – to mocna konkurencja dla rowerów i skuterów. Są o wiele bardziej przyjazne dla środowiska niż samochody, a dodatkowo omijają korki, bo mogą poruszać się po drogach rowerowych (a w wyjątkowych przypadkach – także po chodnikach). Wybraliśmy najciekawsze modele, dostępne w sklepie RTV Euro AGD. Jeden z nich jest teraz dostępny z rabatem aż 1000 zł!

Na co zwrócić uwagę kupując hulajnogę elektryczną?

Wielkość kół – zwykle im są one większe, tym wyższy jest komfort jazdy. Hulajnoga jest wówczas nie tylko stabilniejsza, ale i pozwala na sprawniejsze pokonywanie przeszkód takich, jak nierówności czy niskie krawężniki.

– zwykle im są one większe, tym wyższy jest komfort jazdy. Hulajnoga jest wówczas nie tylko stabilniejsza, ale i pozwala na takich, jak nierówności czy niskie krawężniki. Rodzaj opon – bywają dętkowe oraz bezdętkowe, przy czym w przypadku uszkodzenia tej pierwszej trzeba liczyć się z bardziej skomplikowaną naprawą. Opony dętkowe są jednak najbardziej popularnym rodzajem .

– bywają dętkowe oraz bezdętkowe, przy czym w przypadku uszkodzenia tej pierwszej trzeba liczyć się z bardziej skomplikowaną naprawą. Opony dętkowe są jednak . Hamulce – wśród najpowszechniejszych wyróżniamy nożny (mechaniczny, umieszczony nad tylnym kołem), tarczowy (o mechanizmie działania podobnym do hamulca rowerowego) oraz elektryczny (ze względów bezpieczeństwa nie może występować samodzielnie).

– wśród najpowszechniejszych wyróżniamy (mechaniczny, umieszczony nad tylnym kołem), (o mechanizmie działania podobnym do hamulca rowerowego) oraz (ze względów bezpieczeństwa nie może występować samodzielnie). Bateria – oczywiście, im większą ma pojemność, tym dłuższe dystanse możesz pokonać na jednym ładowaniu . Wiąże się to oczywiście także z czasem ładowania, który może wynosić od 3 do nawet 10 godzin . Zwykle takie podstawowe modele pojazdów potrafią na jednej baterii pokonać dystans ok. 20 km . Im lepszy akumulator, tym ta odległość może być większa. Kupując hulajnogę elektryczną warto więc wziąć pod uwagę odległość , którą zamierzamy codziennie na niej przemierzać.

– oczywiście, im większą ma pojemność, tym dłuższe dystanse możesz pokonać . Wiąże się to oczywiście także z czasem ładowania, który może wynosić . Zwykle takie podstawowe modele pojazdów potrafią na jednej baterii pokonać . Im lepszy akumulator, tym ta odległość może być większa. Kupując hulajnogę elektryczną warto więc wziąć pod uwagę , którą zamierzamy codziennie na niej przemierzać. Silnik – zastanów się, czy będziesz pokonywać trasę bez znacznych nachyleń terenu, czy też spodziewasz się, że hulajnoga będzie musiała radzić sobie również „pod górę” .

– zastanów się, czy będziesz pokonywać trasę bez znacznych nachyleń terenu, czy też spodziewasz się, że hulajnoga będzie musiała . Zgodność z aktualnymi przepisami – o tym szerzej piszemy w kolejnym akapicie.

Fot. Pexels/Koma Tang

Hulajnogi elektryczne – 50 km/h to nie za dużo? Sprawdzamy aktualne przepisy

Zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, hulajnoga elektryczna to „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”. Dopuszczalna prędkość w przypadku hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h, jednak hulajnogista poruszający się po chodniku (jeśli brakuje specjalnej drogi lub wydzielonego dla rowerów, a chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 30 km/h) musi pamiętać, by dostosować tempo jazdy do prędkości pieszych. Oczywiście, zabronione jest prowadzenie hulajnogi pod wpływem alkoholu, a także przejeżdżanie przez przejścia dla pierwszych oraz holowanie innych pojazdów.

Zobacz również:

Przepisy precyzują też, że na hulajnodze elektrycznej może jechać wyłącznie jedna osoba – podwożenie kolegi czy koleżanki jest nie tylko zabronione, ale też po prostu niebezpieczne. Warto więc pamiętać, że jeden pojazd to jeden użytkownik.

Co powinna posiadać hulajnoga elektryczna?

Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, jedno odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu, jedno odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach z boku, a także co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Dodatkowo, hulajnoga elektryczna powinna spełniać także wymagania pod względem gabarytów – może być nie dłuższa niż 1,4 m, a jej szerokość może wynieść maksymalnie 0,9 m. Dodatkowo, waga pojazdu nie może przekroczyć 30 kg.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Hulajnoga elektryczna do ok. 2000 zł:

Red Bull Racing RBTEEN85-75

Pojazd ma 8,5-calowe koła. Akumulator wymaga ładowania przez ok. 5 godzin. Zasięg na jednym pełnym naładowaniu wynosi natomiast 20 km. Hulajnoga poradzi sobie z nachyleniem terenu pod kątem maksymalnie 10 stopni. Pojazd wyposażono w silnik o mocy 350W. Rozwija prędkość do 20 km na godzinę.

Cena Red Bull Racing RBTEEN85-75 w RTV Euro AGD: 1999 zł – Kupisz tutaj

Lenovo M2 2022 (czarny)

W tym modelu mamy zasięg na poziomie 30 km. Akumulator zastosowany w tej hulajnodze wymaga 4 godzin ładowania. Pojazd poradzi sobie z maksymalnym kątem nachylenia 15 stopni. Średnica kół wynosi 8,5 cala, a moc silnika – 350 W. Hulajnogę wyposażono w światła LED, prędkościomierz, dedykowaną aplikację, hamulec tarczowy oraz wyświetlacz LED. Atutem pojazdu jest także składana konstrukcja.

Cena Lenovo M2 2022 w RTV Euro AGD: 2079 zł – Kupisz tutaj

Hulajnoga elektryczna do ok. 3000 zł:

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Hulajnoga o mocy silnika 300 W, będąca w stanie rozwinąć prędkość 20 km/h. Na jednym ładowaniu pojazd przejedzie aż 30 km, zapewniając przy tym bezpieczne hamowanie. Hulajnoga posiada 3 tryby prędkości jazdy (pieszy, standardowy i sportowy). Hulajnogę można wygodnie przechowywać dzięki funkcji 3-stopniowego składania.

Cena Xiaomi Mi Electric Scooter 3 w RTV Euro AGD: 2199 zł – Kupisz tutaj

Segway Ninebot KickScooter AIR T15E

Hulajnoga rozwijająca prędkość maksymalną 20 km/h. Przy pomocy tego pojazdy na jednym ładowaniu przejedziesz 12 km. Sprzęt posiada 2 hamulce: elektryczny & regeneracyjny przedni hamulec oraz tylny hamulec nożny. Hulajnoga waży jedynie 10,5 kg i jest łatwa w składaniu.

Cena: Segway Ninebot KickScooter AIR T15E w RTV Euro AGD: 2949 zł – Kupisz tutaj

Hulajnoga elektryczna do ok. 4000 zł:

Motus Scooty 10 Plus 2022

Zasięg tej hulajnogi to aż 60 km. Pojazd wyposażono w system odzyskiwania energii kinetycznej (KERS) oraz dwa amortyzatory i mechanizm łatwego składania. Hulajnoga posiada też pompowane koła o średnicy 10 cala oraz hamulec tarczowy. Czas ładowania wynosi ok. 6 godzin.

Cena Motus Scooty 10 Plus 2022 w RTV Euro AGD: 3199 zł – Kupisz tutaj

Być może zainteresuje cię też: Na co zwrócić uwagę, kupując ekspres do kawy? 5 rzeczy, które warto wiedzieć