Krótkie nagranie pokazuje, jak działa ColorOS7 na X2 Pro

Realme wypuszcza smartfony z autorską nakładką ColorOS. Model X2 Pro otrzyma wkrótce jej siódmą wersję. Już można zobaczyć ją w działaniu.

Posiadacze Realme X2 Pro mogą pobierać ColorOS 7 w edycji beta. Jeśli nie chcą tego robić, muszą zaczekać - finalna wersja nakładki zostanie udostępniona dopiero w marcu 2020 roku. Dzisiaj do sieci trafiło krótkie wideo, pokazujące, jak działa ona w praktyce - można je zobaczyć na tej stronie. Prezentuje, jak wygląda autorski interfejs, zmienione animacje oraz jakie nowe aplikacje pojawiły się w oprogramowaniu. Dodając do tego odświeżanie 90 Hz, wszystko wypada niezwykle płynnie i w bardzo przyjemny sposób dla oka. Oczywiście do marca jeszcze sporo czasu i niektóre rzeczy mogą się zmienić, jednak jak na razie nie można mieć zastrzeżeń.

Warto przypomnieć, ze Realme X2 Pro to debiut marki w naszym kraju, a pod koniec listopada miała miejsce aktualizacja jego firmware, która przyniosła kilka znaczących zmian na lepsze. Aktualnie telefon jest sprzedawanyz nakładką ColorOS 6.1. Zarówno ona, jak i 7.0 bazują na dziesiątej edycji Androida.