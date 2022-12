Kruk sezon 3 – kiedy na CANAL+ online? Obsada, fabuła i zwiastun finału mrocznego thrillera

Komisarz Adam Kruk powraca. W 3. sezonie serialu dręczą go nowe i stare koszmary, którym uparcie stara się stawić czoło. Sprawdź, kiedy nowe odcinki thrillera pojawią się na CANAL+, kto w nich zagra i o czym opowie fabuła.

Seria Kruk – najważniejsze informacje

Tytuł: Kruk

Kruk Twórcy: Maciej Pieprzyca, Jakub Korolczuk

Maciej Pieprzyca, Jakub Korolczuk Gatunek: thriller psychologiczny

thriller psychologiczny Liczba potwierdzonych sezonów: 3

3 Czas emisji: 2018-2022

2018-2022 Kraj produkcji: Polska

Kruk to serial kryminalny o silnych wątkach psychologicznych. Jego bohaterem jest komisarz Adam Kruk (Michał Żurawski), depresyjny policjant z trudną przeszłością, którego nie oszczędzają życiowe tragedie. Jest bezkompromisową, skomplikowaną postacią, która stara się poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami. Akcja serialu toczy się głównie na Podlasiu – siedlisku przestępczości i ludowej magii.

Pierwszy sezon serialu, czyli Kruk. Szepty słychać po zmroku zabiera bohatera z Łodzi, gdzie pracował, do rodzinnego Białegostoku. W mieście zaginął bowiem nastolatek, a utalentowany Kruk ma wspomóc miejscową policję w dochodzeniu. Przyjazd na Podlasie wywłuje u komisarza lawinę wspomnień – musi się on skonfrontować z tym, co przed laty przydarzyło mu się w lokalnym sierocińcu.

Drugi sezon serialu – Kruk. Czarny Woron nie śpi – koncentruje się na podlaskiej wojnie gangów narkotykowych. Adam poznaje policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik) i pomaga jej w rozwiązaniu sprawy zabójstw rudowłosych kobiet. Jednocześnie komisarz stara się zwalczyć napady agresji, które dręczą go od czasu narodzin syna, Maksa. Desperacko poszukując ratunku, trafia do szeptuchy, czyli znachorki trudniącej się magią.

Sezon 3 – Kruk. Jak tu ciemno

Po tragicznych wydarzeniach z zakończenia 2. sezonu serialu Adam Kruk znowu jest w rozsypce. Dręczony traumą, żałobą i pragnieniem zemsty, musi poskładać swoje życie i zaopiekować się Maksem. Grozi im jednak niebezpieczeństwo ze strony Justyny, która będzie główną antagonistką sezonu.

Na trzecim sezonie zakończy się opowieść o komisarzu Adamie Kruku.

fot. CANAL+

Data premiery

Sezon 3 Kruka na CANAL+ online pojawi się już 9 grudnia 2022 roku. Tego dnia premierę będą miały dwa pierwsze odcinki serialu. Kolejne będzie można oglądać co tydzień.

Obsada

W 3. sezonie Kruka występują m.in.:

Michał Żurawski – Adam Kruk

– Adam Kruk Magda Koleśnik – Justyna

– Justyna Tomasz Włosok – Rudy

– Rudy Danuta Kierklo – szeptucha

– szeptucha Cezary Kosiński

Kinga Preis

Zwiastun

CANAL+ opublikowało już zapowiedzi 3. sezonu Kruka.

Pierwszy teaser jest oparty na dziecięcej rymowance, która jest leitmotivem serialu.

W drugim teaserze możemy zobaczyć, jak wygląda relacja Kruka z małym Maksem.

