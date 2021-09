Kryptowaluty - hurtownia dla górników chwali się zasobami

Jeśli myślisz o kopaniu kryptowalut, możesz kupić gotowy sprzęt do tego w jednym miejscu. Przyznam, że dostępny asortyment robi wrażenie.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie znikły wszystkie karty graficzne z rynku, Cryptominers.bh jest jednym z miejsc, w którym możesz znaleźć sporo z nich. Jest to sklep online wyspecjalizowany w sprzedaż wszystkie, co potrzebne do kopania kryptowalut - zaczynając od kart graficznych, kończąc na zasilaczach. Jak wiemy, z kartami graficznymi na rynku ciężko, jednak sprzedawca pochwalił się kolosalnymi ilościami kart AMD Radeon od PowerColor, Sapphire, a także XFX. Oprócz nich ma na zbyciu całkiem sporo modeli NVIDIA GeForce RTX i GTX.

Sklep ma dwie siedziby - w Bahrajnie oraz Dubaju. Oprócz wspomnianych kart oferuje także układy ASIC. Jak można zobaczyć na poniższym nagraniu, wszystkie dostępne karty graficzne to modele fabrycznie nowe, w oryginalnych pudełkach. To oznacza, że Cryptominers.bh otrzymał je bezpośrednio od producentów, zapewne w cenach referencyjnych, a teraz sprzedaje je z pokaźną przebitką. Dla osób, które szukają nowych kart graficznych zarówno do gier, jak i zastosowań profesjonalnych, nie jest to dobra wiadomość. Nowe karty AMD i Nvidia zamiast do sklepów trafiły do Cryptominers.bh. Aczkolwiek jeśli chcesz kopać kryptowaluty, to będzie akurat bardzo pozytywna wiadomość.

Where are all the GPUs at? https://t.co/v2dlHysG3G on instagram seems to have quite a few of them. I wonder how they got so many ???? pic.twitter.com/grCenRwAbo — coreteks (@coreteks) September 1, 2021

Źródło: WCCF Tech