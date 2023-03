Krzyk 7 – czy będzie kolejna część kultowego cyklu grozy?

Na fali mody na wskrzeszanie filmowych serii sprzed lat, zmartwychwstania doczekała się i seria Krzyk. Po całkiem niezłym nowym otwarciu, którym był film z 2022, szybko powstała kolejna część, czyli Krzyk 6. Nowe opowieści koncentrują się na siostrach Carpenter i ich zmaganiach z seryjnym zabójcą, czyli Ghostface'em. W szóstej odsłonie cyklu postać w przerażającej masce podąża za bohaterkami i ich przyjaciółmi do Nowego Jorku – po raz pierwszy akcja slashera nie rozgrywa się w miasteczku Woosdboro.

Jak powiedział Kevin Williamson, współtwórca oryginalnej serii:

Byłem trochę niepewny, ponieważ pomyślałem: Jak sprawić, by Nowy Jork był przerażający?. Cóż, udało im się sprawić, żeby był, dokładnie wiedzieli, jak to zrobić. Nie zdawałem sobie sprawy, jak straszny może być Nowy Jork (...) Ciągle się zdarza, że idziesz ulicą i nikogo tam nie ma. Wsiadasz do metra, tam jest jedna lub dwie osoby i się denerwujesz.