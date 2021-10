"Krzyk", "Vice", i wiele więcej - filmy i seriale znikające z HBO GO [25.10-31.10]

W tym tygodniu abonenci HBO GO stracą dostęp do dużej liczby produkcji, wśród których znajdziemy wiele kinowych hitów.

W tym tygodniu z HBO GO zniknie wiele kinowych hitów. Mamy już ostatnie dni na to, żeby obejrzeć oskarowe produkcje, takie jak Vice oraz Joker. Za kilka dni zniknie także seria horrorów Krzyk oraz wiele więcej.

Joker

Arthur Fleck nie ma łatwego życia. Dorabia na ulicach Gotham w roli klauna, ale natyka się na przybierający na intensywności społeczny ostracyzm, wliczając w to przemoc fizyczną. Próbuje śmiać się ze swej mizernej doli na scenie, licząc na karierę komika stand-upowego, ale widzowie z jakiegoś powodu nie chcą się śmiać. Gdy wraca do domu komunikacją miejską, często wpada w niekontrolowany śmiech, a siedzący obok pasażerowie nie rozumieją, że jest to przypadłość medyczna. Jedynie w mizernym mieszkaniu, które dzieli z ukochaną matką wierzącą, że jej dawny pracodawca, Thomas Wayne, wyciągnie ich z dołka, Arthur Fleck czuje się w pełni sobą. Zwłaszcza gdy ogląda programy telewizyjne, na które może projektować swe skromne marzenia o byciu dowcipnym i docenianym człowiekiem sukcesu, wywołującym uśmiech u wszystkich dookoła. Perfidny los podsunie biednemu Arthurowi okazję do spełnienia części swych fantazji, ale gdy do tego dojdzie, nikomu nie będzie do śmiechu. A przynajmniej nikomu racjonalnemu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Todd Phillips

: Todd Phillips Scenariusz : Todd Phillips, Scott Silver

: Todd Phillips, Scott Silver Gatunek : dramat, komiksowy, kryminał

: dramat, komiksowy, kryminał Obsada : Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Shea Whigham, Glenn Flesher, Leigh Gill, Hannah Gross

: Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Shea Whigham, Glenn Flesher, Leigh Gill, Hannah Gross Dostępny do: 28 października

Vice

Dick Cheney to zręcznie poruszający się po waszyngtońskich korytarzach biurokrata, który niespodziewanie stał się jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie. Jako wiceprezydent USA podczas kadencji George’a W. Busha zdołał zdobyć realną władzę. Polityk zmieniał swój kraj i świat tak skutecznie, że efekty jego działalności są widoczne po dziś dzień.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Hiszpania, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Hiszpania, Wielka Brytania Reżyseria : Adam McKay

: Adam McKay Scenariusz : Adam McKay

: Adam McKay Gatunek : dramat, biograficzny, polityczny

: dramat, biograficzny, polityczny Obsada : Christian Bale, Amy Adams, Steve Carrell, Sam Rockwell, Allison Pill, Eddie Marsan, LisaGay Hamilton, Justin Kirk, Jesse Plemons

: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carrell, Sam Rockwell, Allison Pill, Eddie Marsan, LisaGay Hamilton, Justin Kirk, Jesse Plemons Dostępny do: 31 października

Wszystkie filmy i seriale, które znikną z HBO GO:

26 października (wtorek)

Edukacja Dee Dee Ricks

28 października (czwartek)

Joker

Sonic. Szybki jak błyskawica

31 października (niedziela)

Strażniczki Kabardy

Czarne godziny

Krzyk

Krzyk 2

Krzyk 3

Czarne popioły

Elvis Presley: Poszukujący

Luz

Najlepsze przed nami

Kobieta na skraju dojrzałości

Clerks - Sprzedawcy

Na zakładkę

Ostatnie wezwanie

Nie do pokochania

Show Tracey Ullman

Bez urazy

Zabójczy romans

Pili

Kroniki portowe

Aurora

List miłosny

Jak łodzie

Ptasi śpiew

Niewidoczni

Vice

Kinooperator

Kolekcjoner

Rdza

Liceum Greenhouse - Orły i Kruki

Schowany czy nie - szukam!

Piętro X

Kłamstewko

Artem Silendi

Historia Lizy

Noc na stojąco

Piosenka bez tytułu

Łapacz deszczu

Trzy dni

Pierwszy król

Grisse

The Movies

Co za piękny dzień

