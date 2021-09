Książęta sezon 2 - co wiadomo o kontynuacji serialu Netflixa?

Dziś przedstawiciele Netflixa uchylili rąbka tajemnicy, który dotyczy kontynuacji serialu "Książęta".

"Książęta" to szwedzki dramat, który swoją premierę miał 1 lipca 2021 roku na platformie Netflix. Pierwszy sezon składa się sześć odcinków, które to podbiły serca fanów na całym świecie — w tym w Polsce. Fabuła opowiada historię Wilhelma, najmłodszego syna królowej Szwecji. Chłopiec dostaje się do prywatnej szkoły z internatem, w której to uczą się dzieci najbogatszych obywateli kraju. Mimo że od premiery minęły zaledwie dwa miesiące, dziś twórcy potwierdzili podejrzenia fanów, że powstanie kontynuacja.

Książęta powrócą z drugim sezonem! ???? — Netflix Polska (@NetflixPL) September 22, 2021

Niestety, na ten moment nie wiadomo nic więcej poza tym, że drugi sezon serialu "Książęta" powstanie. W związku z tym przypomnijmy sobie szczegóły dotyczące pierwszej części.

Książęta

twórcy Lisa Ambjörn, Lars Beckung oraz Camilla Holter

Książę Wilhelm przyzwyczaja się do życia w swojej nowej prestiżowej szkole z internatem. Największym problemem okazuje się dla niego podążanie za głosem serca.

Obsada: Edvin Ryding, Onar Rudberg, Malte Gardinger, Frida Argento, Nikita Uggla, Permilla August

Edvin Ryding, Onar Rudberg, Malte Gardinger, Frida Argento, Nikita Uggla, Permilla August Gatunki: Dramat, Romantyczny

Dramat, Romantyczny Kategorie: Wzruszający, Romantyczny

Wzruszający, Romantyczny Kategoria wiekowa: 16+

