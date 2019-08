Książka Spider-Man Wiecznie Młody wkrótce w księgarniach

Już 4 września nakładem wydawnictwa Insignis ukaże się kolejna powieść z Uniwersum Marvela – „Marvel: Spiderman. Wiecznie młody”, książkowa adaptacja przygód najpopularniejszego na świeciesuperbohatera. Uwspółcześniona, z nowymi wątkami powieść oparta na klasycznej „Stone Tablet Saga” została napisana przez Stefana Petrucha, bestsellerowego autora powieści i komiksów.

Peter Parker postanawia strzelić kilka fotek swojemu pajęczemu alter ego w akcji, żeby zarobić na czynsz. Pakuje się przy tym w kłopoty za sprawą tajemniczej legendarnej tabliczki, którą chce mieć zarówno Kingpin, jak i Maggia. Peter zadziera z najgroźniejszymi przestępcami Nowego Jorku, na dodatek ma też na pieńku ze swoimi przyjaciółmi i z policją! Nie układa mu się też z dziewczyną, Gwen Stacy. Po latach przeszłość znowu zaczyna go prześladować, gdy uznany za martwego przywódca Maggii powraca, by odnaleźć feralną tabliczkę. Na domiar złego ciocia May jest umierająca…

Czyżby szczęście opuściło Spider-Mana na zawsze? Odpowiedzi szukajcie w powieści „Marvel: Spiderman. Wiecznie młody”, którą znajdziecie we wszystkich dobrych księgarniach!