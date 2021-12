"Księga czarownic" - HBO zapowiada trzeci sezon! Kiedy premiera?

Już niedługo będziemy mogli obejrzeć trzeci sezon produkcji HBO. Obejrzyjcie jego zapowiedź już teraz!

Platforma HBO GO zapowiedziała dziś powrót jednego ze swoich seriali. Już w styczniu w jej ofercie pojawi się trzeci sezon Księgi czarownic. Teraz natomiast możemy zobaczyć jego zwiastun:

Księga czarownic to serial fantasy opowiadający o współczesnej czarownicy, która próbuje odkryć tajemnicę starego manuskryptu. Przypomnijmy, że w jego drugim sezonie główni bohaterowie: Diana oraz Matthew musieli udać się do w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii. Matthew oraz Diana znajdują się w XVI wiecznym Londynie, gdzie próbują się ukryć się przed członkami Kongregacji.

Nowe informacje z pewnością są słodko-gorzkimi wieściami dla fanów serialu. Już w styczniu będą mogli obejrzeć trzeci sezon serialu, jednak będzie to także jego ostatnia odsłona. Wszystko zmierza bowiem ku wielkiemu finałowi. Cały serial oparty jest na cyklu powieści "Trylogia wszystkich dusz", którego autorką jest Deborah Harkness. Trzeci sezon będzie ekranizacją trzeciego tomu całego cyklu, którego tytuł to "Księga życia". Możemy spodziewać się, że po wydarzeniach z końca drugiego sezonu, w trzecim zobaczymy otwartą wojnę, pomiędzy czarownicami, wampirami oraz demonami.

W obsadzie zobaczymy oczywiście większość znanych z poprzednich dwóch sezonów aktorów i aktorki. W rolach głównych powrócą więc Teresa Palmer (Wybór, Przełęcz ocalonych, Kiedy gasną światła), Matthew Goode (Gra tajemnic, Downtown Abbey, Córka prezydenta) oraz Owen Teale (Gra o Tron, Król Artur, Tolkien). Obok nich pojawią się także Malin Buska (Dziewczyna, która została królem, Z rubryki kryminalnej: Prime Time), Alex Kingston (Doktor Who, Ostry dyżur), Aiysha Hart (Czas na miłość, Atlantyda) oraz Edward Bluemel (Pasażer, Obsesja Eve).

Emisja trzeciego sezonu Księgi czarownic rozpocznie się w styczniu 2022 roku. Platforma póki co nie przekazała dokładnej daty premiery pierwszego odcinka.

