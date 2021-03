Księżyc – regolit, czyli cenne zasoby na powierzchni ziemskiego satelity

Polacy uczestniczą w projektowaniu baz na Księżycu. Celem misji jest pozyskiwanie regolitu, który jest cennym zasobem znajdującym się na powierzchni satelity.

Spis treści

Ostatnie tygodnie wyjątkowo obfitują w doniesienia na temat kosmicznych wojaży oraz misji prowadzonych obecnie w różnych częściach kosmosu. Oczywiście, jednym z najciekawszych wydarzeń było niedawne lądowanie Perseverance na powierzchni Marsa oraz przesyłane przez łazik niesamowite materiały. Jednak to nie wszystko, na orbitę czerwonej planety dotarły ostatnio też misje wysłane przez Chiny oraz ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie), z kolei wyobraźnia naukowców i fanów tematyki kosmosu została rozpalona przez wyjątkowe zdjęcie Wenus zrobione przez sondę Parker Solar Probe. W całym tym zamieszaniu nie zapominajmy jednak o znacznie „bliższym nam” Księżycu. Tam działania są również prężnie prowadzone, a w najnowszym projekcie uczestniczą również polscy naukowcy.

Nie tylko Polska pracuje nad projektem baz księżycowych

Chodzi konkretnie o nowy projekt Centrum Badań Kosmicznych PAN, w którym biorą udział jedne z najwybitniejszych polskich umysłów, takich jak m.in. profesor Jacek Katzer z Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zadaniem naszych badaczy jest zaprojektowanie baz, które powstaną na srebrnym satelicie Ziemi. Wszystko to w ramach misji, mającej na celu zbadanie oraz pozyskiwanie księżycowego regolitu.

Czym jest regolit?

Generalnie jest to określenie warstwy luźnej, zwietrzałej skały, która znajduje się pomiędzy warstwą skalną planety (tzw. żywą skałą), a „powietrzem” i w przypadku Ziemi jest to m.in. gleba. Regolit znajduje się jednak także na innych planetach, jak Księżyc czy Mars, a także na większych planetoidach. Regolit jest jednak dość ogólnym pojęciem i jego skład może się różnić w zależności od występowania. Tak też jest w przypadku księżyca, którego regolit składa się m.in. z tlenu i krzemu (18,9%), żelaza (15%), wapnia (7,9%), tytanu (6,5%), glinu (5%), magnezu (4,3%) i innych (1,3%). Regolit z Księżyca wygląda jak zwykły piasek, a może być niezwykle cennym surowcem

Pozyskiwanie regolitu z Księżyca – po co?

Jeśli wstępne założenia oraz dalsze badania nad księżycowym regolitem okażą się pomyślne, oznaczać to będzie, iż surowiec ten będzie mógł być wykorzystywany do produkcji paliwa rakietowego. Co więcej, możliwe, iż okaże się on przydatny także do celów budowlanych. Jeśli to prawda, to regolit już wkrótce stanie się cennym i pożądanym surowcem, szczególnie w obecnych czasach, gdy produkcja paliwa rakietowego jest droga oraz dość skomplikowana, a same misje kosmiczne są coraz popularniejsze.

Produkcja paliwa rakietowego jest niezwykle kosztowna

Bazy na Księżycu

Właśnie w związku potencjalnymi korzyściami, jakie niesie ze sobą regolit z Księżyca, Centrum Badań Kosmicznych PAN uruchomiło trzyletni projekt o nazwie „Wydobycie regolitu na powierzchni Księżyca w warunkach obniżonej grawitacji”. Biorący w nim udział naukowcy mają zaprojektować bazy na Księżycu, które zostaną tam postawione w celu gromadzenia regolitu właśnie, a także zbadać ten surowiec i opracować metody jego pozyskiwania. Nie jest to bowiem takie proste, jak się wydaje. Badacze sprawdzą więc m.in. jaki wpływ na wydobycie surowca oraz na same urządzenia do tego celu będzie miała choćby obniżona grawitacja. Trzeba brać bowiem pod uwagę, że warunki na Księżycu znacznie różną się od ziemskich i to pod wieloma względami. Tak czy inaczej, przedsięwzięcie wydaje się nader ciekawe, a potencjalnie płynące z niego korzyści mogą okazać się znaczące.