Kto lepszy - GeForce RTX 4090 czy Radeon RX 6950 XT? Odpowiedź Cię zaskoczy

Nowa, kosztująca krocie karta graficzna od Nvidii czy starszy flagowiec od AMD? Jak wypada porównanie tych dwóch układów?

GeForce RTX 4090 to karta Nvidii, która dopiero wejdzie do sprzedaży. A konkretnie - pojawi się w niej 12 października. Jej cena referencyjna to 9399 zł, co złośliwi przyrównują do trzech ton węgla i zauważają, że porządnie rozgrzana pozwoli ogrzać mniejsze mieszkanie. Ale to oczywiście tylko złośliwości. Z kolei Radeon RX 6950 XT kosztuje nieco więcej, niż połowa tej kwoty - ceny zaczynają się już od 4,7 tys. zł, a najdroższe warianty to ok. 2 tys. zł. więcej.

Porównanie musi opierać się w przypadku RTX-a na hipotezach, ponieważ nie pojawiły się jeszcze benchmarki ani testy niezależnych redakcji. W przypadku RTX-a sprawa jest znacznie łatwiejsza - tutaj przeprowadzone zostały liczne, dzięki czemu znamy dokładnie wydajność układu w różnych zastosowaniach.

RTX 4090 - specyfikacja i możliwości

Fot.: Nvidia

RTX 4090 to karta stworzona w procesie litograficznym 4 nm, której sercem jest procesor AD102-300-A1. Jako że Nvidia to przede wszystkim produkty dla graczy, mamy tu wsparcie dla DirectX 12 Ultimate, a także zagwarantowaną obsługę ray tracingu z akceleracją sprzętową, DLSS 3, cieniowanie dopasowane do częstotliwości odświeżania obrazu oraz wszystkie inne funkcje, jakich spodziewać się można po wspólczesnym układzie graficznym. Sam procesor AD102 ma wielkość 608 mm2 i upakowano w nim aż 76,3 mld tranzystorów, 16,384 rdzeni CUDA, a także 16,3 tys. jednostek cieniujących oraz 512 odpowiedzialnych za mapowanie. Wszystko z użyciem 24GB pamięci GDDR6X od Micron, a szyna 384-bit zapewnia kolosalny przepływ danych - 21,2 Gbps.

Nvidia zapowiada, że RTX 4090 to nowy poziom wydajności. Gry jak Cyberpunk 2077 mają mieć wydajność większą 2-3 razy. Teoretyczna wydajność, wyliczona przez serwis Tech Powerup, to:

Pixel Rate - 483.8 GPixel/s

Texture Rate - 1,290 GTexel/s

FP16 (half) performance - 82.58 TFLOPS (1:1)

FP32 (float) performance - 82.58 TFLOPS

FP64 (double) performance - 1,290 GFLOPS (1:16)

Radeon RX 6950 XT - specyfikacja i możliwości

Fot.: AMD

Radeon RX 6950 XT trafiła na rynek w maju 2022 roku. Wykonana została w litografii 7 nm i architekturze RDNA 2.0. Procesor Navi 21 KXTX ma 26,8 mld tranzystorów i w pełni wspiera DirectX 12 oraz autorskie technologie: AMD FidelityFX™ Super Resolution, AMD Smart Access Memory, AMD FreeSync™ Technology czy TrueAudio Next. Wielkość procesora to 520 mm2, a korzysta do wydajnej pracy z 16 GB pamięci GDDR6 na szynie 256-bit, co umożliwia osiągnięcie przepływu danych do 576 GB/s.

Radeon RX 6950 XT ma wydajność na poziomie:

Pixel Rate - 297.5 GPixel/s

Texture Rate - 743.7 GTexel/s

FP16 (half) performance - 47.60 TFLOPS (2:1)

FP32 (float) performance - 23.80 TFLOPS

FP64 (double) performance - 1,487 GFLOPS (1:16)

Teoretycznie jest to wydajność słabsza od 4090 RTX, jednak trzeba mieć na uwadze pewną istotną rzecz...

Na papierze RTX 4090 wygląda znacznie lepiej od RX 6950 XT, jednak w chwili obecnej nie można wskazać, który układ jest lepszy. I nie chodzi tu tylko o to, że karty Nvidii jeszcze fizycznie nikt nie miał w ręku. Kluczem do zrozumienia różnic pomiędzy oba układami jest architektura. Nowy układ Nvidii to Ada Lovelace - jest to jej debiut na rynku i tylko teoretycznie wiadomo, co potrafi. Z kolei propozycja AMD to RDNA 2.0 i tutaj wydajność jest znana - producent nie ma się czego wstydzić. Jednak na to, aby jednoznacznie twierdzić, który z układów sprawuje się lepiej - jeszcze za wcześnie.

Tym bardziej, że każdy producent używa również swoich autorskich rozwiązań, mających bardzo duży wpływ na osiągane rezultaty testów. Dotyczy to zarówno na testy ogólne, jak również w konkretnych produkcjach, a także obróbce wideo. Dlatego z werdyktem musimy się wstrzymać do czasu, aż RTX 4090 nie znajdzie się w naszym rękach i nie przejdzie konkretnych testów.

Podejrzewamy jednak, że RTX 4090 na pewno okaże się lepszy przy zastosowaniu ray tracingu. W chwil obecnej RX 6950 XT wypada pod tym względem gorzej od RTX 3090 i 3090 Ti. Jednak należy wziąć pod uwagę, że ray tracing używany jest w niewielu tytułach - podobnie jak nie każdy umożliwi wykorzystanie DLSS. Dlatego walka powinna być równa, a na czyją stronę przechyli się zwycięstwo - zobaczymy.

