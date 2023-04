Kto ma najszybszy internet mobilny 5G w Polsce? Plus po raz kolejny deklasuje w najnowszym rankingu

Prędkość internetu mobilnego jest istotną statystyką dla każdej osoby, która sporo czasu spędza w podróży. Sprawdzamy jak wypadli najwięksi operatorzy komórkowi w najnowszym rankingu zaprezentowanym przez Speedtest.pl.

Spis treści

Internet mobilny w standardzie 5G jeszcze do niedawna był w Polsce dość niszowy. Jednak wraz z popularyzacją tej technologii oraz urządzeń, które są w stanie się z nią łączyć, coraz więcej osób zaczyna korzystać z dobrodziejstw nowego standardu łączności telefonicznej.

Dlaczego internet mobilny 5G jest ważny?

Jeśli zależy nam na szybkim i stabilnym internecie mobilnym, warto zainteresować się możliwościami sieci 5G w ofercie Polskich operatorów. Ten standard sieci przynosi ze sobą wiele korzyści, które odczujemy zarówno w samej prędkości połączenia, ale też w stabilności łącza i jego przepustowości.

Zobacz również:

Oczywiście pierwszą zaletą 5G jest wyższa prędkość tego połączenia w porównaniu do poprzednich standardów. Kluczowa tutaj będzie prędkość pobierania, gdyż od niej zależy nie tylko szybkość, z jaką ściągamy gry, aplikacje czy inne pliki, ale też możliwości strumieniowania - czyli w praktyce to, w jakiej jakości filmy możemy oglądać na YouTube czy serwisach streamingowych. Dzięki 5G nie musimy się nawet ograniczać do samego oglądania filmów - prędkość tej sieci umożliwia nawet strumieniowanie gier wideo dzięki serwisom takim jak GeForce Now.

Dużą zmianą, którą odczują szczególnie osoby często bywające na koncertach czy innych okazjach, które zbierają w jednym miejscu duże grupy ludzi, jest zwiększona przepustowość łącza. W takich przypadkach często zdarzały się sytuacje, gdzie sieć komórkowa była zbyt obciążona i wykonywanie połączeń, wysyłanie SMSów czy korzystanie z internetu mobilnego było utrudnione, czy wręcz niemożliwe. Standard 5G ma zapobiec takim sytuacjom dzięki możliwości obsługi zdecydowanie większej liczby urządzeń.

Połączenie prędkości i większej przepustowości wpływa także na samą stabilność łącza. Ze względu na to możemy się spodziewać, że korzystając ze standardu 5G nie będziemy musieli martwić się o nagłe spowolnienia, czy nawet przerwy w dostawie internetu - jeśli jesteśmy w zasięgu tej sieci, będzie ona działać pewnie i bezproblemowo. Ze względu na to jest to świetny wybór dla osób, które potrzebują takiego rozwiązania np. do wykonywania ważnych zadań w pracy zdalnej czy też do szkoły.

Który operator oferuje najszybszy internet mobilny 5G?

Jak widać, internet mobilny w standardzie 5G ma wiele plusów, dzięki którym nasze korzystanie z niego będzie łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze. Ze względu na to warto zainteresować się ofertami operatorów, którzy mają w swoim katalogu dostęp do tej sieci. W tym wyborze oczywiście ważne są kwoty abonamentów, które w swojej ofercie mają firmy, ale też zasięg oraz możliwości sieci 5G, które oferują.

Jeśli chodzi o oferty abonamentów, przejrzeliśmy je już w tym artykule - dzięki niemu można dowiedzieć się o wszystkich pakietach abonamentowych, ich cenach i zapewnianym transferze danych, oferowanych przez Plus, Play, Orange i T-Mobile.

Warto też przyjrzeć się prędkością internetu mobilnego, który oferuje każdy z tych operatorów. Najczęściej różnice w prędkościach są zależne od infrastruktury, którą dysponuje każda z firm. Jako że nie wszystkie mają takie same zasięgi i korzystają z tych samych technologii przesyłu danych - na przykład bazują na różnych częstotliwościach - ich wyniki mogą być tak odległe od siebie.

Na szczęście agregator testów SpeedTest.pl udostępnia dane ze swoich benchmarków prędkości internetu mobilnego. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, który z największych polskich operatorów oferuje swoim klientom najszybsze połączenie. Najnowszy raport przedstawiony przez stronę dotyczy pierwszego kwartału 2023 roku i wyłania się w nim zdecydowany zwycięzca, jeśli chodzi o prędkość internetu mobilnego 5G.

Jak widać, Plus w dalszym ciągu zachowuje znaczącą przewagę nad resztą stawki, jeśli chodzi o prędkość pobierania danych - jest ona około dwukrotnie wyższa od tej oferowanej przez pozostałych operatorów. Dane te zostały zebrane na podstawie ponad 60 tysięcy testów. Plus może pochwalić się tak znaczącą przewagą nad konkurencją ze względu na posiadanie dodatkowego pasma częstotliwości, co pozwala na znaczne zwiększenie prędkości pobierania w porównaniu do reszty stawki.

Plus w pierwszym kwartale 2023 roku może pochwalić się średnią prędkością pobierania na poziomie 138 Mb/s. Drugie miejsce przypada Play, które osiąga średnio 70 Mb/s. Kolejne pozycje to Orange z prędkością 65,5 Mb/s oraz T-Mobile z transferem na poziomie 62,2 Mb/s. Jak widać, różnica między pierwszym a drugim miejscem jest znacząca.

Warto też wspomnieć, że Plus może pochwalić się największym udziałem użytkowników korzystających z 5G. Jest to spowodowane z jednej strony największym zasięgiem tej sieci - według operatora aż 20 milionów jest w zasięgu sieci 5G od Plusa - a z drugiej dostępnością sieci 5G nawet w najtańszych planach abonamentowych. Ze względu na to aż 15% osób korzystających z usług Plusa na SpeedTest.pl wykorzystywało pasmo 5G, podczas gdy w Orange ten współczynnik wyniósł jedynie 4%.