Kto wygra 10 edycję Top Model? Cóż, z pewnością będzie to kobieta

Już dziś wieczorem poznamy zwyciężczynię 10 edycji "Top Model". Ciekawi jesteśmy, która z uczestniczek finału zdobędzie tytuł top modelki!

"Top Model" to jeden z popularniejszych oryginalnych produkcji stacji TVN. Pierwsza emisja miała miejsce w roku 2010, kiedy to okazało się, że założenia programu wzbudzają ogrom zainteresowania. Dziś trwa już 10 edycja, w którym to grupa jurorów złożona z Joanny Krupy, Kasi Sokołowskiej, Marcina Tyszki oraz Dawida Wolińskiego ocenia predyspozycje amatorów pragnących zostać gwiazdą świata mody. Pod koniec programu jednak to nie oni, a widzowie wybierają najlepszą modelkę lub najlepszego modela edycji.

fot. screen ze zwiastuna 10 edycji Top Model

Dwudziestego czwartego listopada o godzinie 21:30 odbędzie się finał 10 edycji "Top Model" na stacji TVN. Do walki o wygraną stają Nicole Akonchong, Julia Sobczyńska i Dominika Wysocka. W poprzednim, 12 odcinku, widzowie mieli okazję obserwować uczestniczki podczas pracy na wybiegach na Fashion Week w Pradze. Zdecydowaną faworytką jury była Nicole, jednak nie da się ukryć, że Julia, jak i Dominika były przez całą edycję programu równie mocne co ona.

Fani zachodzą w głowę, kto wygra jutrzejszy finał. Oczywiście, głosy są mieszane. Trudno ocenić, która z wyżej wymienionych dziewczyn ma największe szanse, żeby zostać zwyciężczynią 10 edycji Top Model. Dzieje się to głównie dlatego, że pierwsze miejsce zdobędzie ta uczestniczka, która dostanie najwięcej głosów widzów wysyłanych za pomocą SMS. Uprzednio jednak zostanie wyeliminowana jedna z nich za pomocą głosowania jury w składzie: Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński. Dla przypomnienia, poprzednią, 9 edycję wygrał Mikołaj Śmieszek. Przypomnij sobie, co działo się w poprzednich odcinkach, tutaj.