"Kto zabił Sarę" - sezon 4. Kiedy premiera? Sprawdzamy wszystkie informacje

Właśnie dobiegł końca 3 sezon meksykańskiego thrillera od Netflixa, czyli "Kto zabił Sarę?" Czy widzowie poznali odpowiedź na tytułowe pytanie? Czy wszystkie zagadki zostały rozwikłane? I czy pojawi się 4 sezon serialu?

"Kto zabił Sarę?" – podsumowanie 3 sezonu

Już trailer 3 sezonu serialu przyniósł ze sobą sporo nowych zagadek i poważny plot twist. Nagle okazało się, że to, co bohaterowie (a wraz z nimi widzowie), brali za pewnik, było iluzją, a cała intryga ze śmiercią Sary jest o wiele bardziej skomplikowana.

W sezonie 3 okazało się, że Sara jednak żyje – jej zgon został ukartowany przez Reinaldo (Jean Reno), ojca Nicandro. Po wypadku na jachcie dziewczyna została przewieziona do placówki Medusa, w której przeprowadzano tajemnicze eksperymenty medyczne. To jednak nie koniec zaskoczeń: Sara była już wówczas w ciąży z Césarem, a ich dziecko to Lucia.

Marifer znajduje się w szpitalu, gdzie przed śmiercią odwiedza ją Alex i Elisa. Okazuje się, że klinika to ten sam ośrodek, w którym przeprowadzano eksperymenty na Sarze. Alex konfrontuje się z Nicandro, który zdradza, że brał udział w związanym z Sarą spisku. Bazując na zebranych informacjach Alex zwraca się do policji, która przeprowadza ekshumację zwłok Sary. Okazuje się jednak, że trumna dziewczyny jest pusta.

Tonya wyjawia Alexowi prawdę o Sarze. Wraz z Rodolfo i Elisą mężczyzna wkracza ośrodka Medusa. Znajduje w nim Chemę i Danielę, dociera także do Reinaldo, który potwierdza, że Sara popełniła samobójstwo nie chcąc być dłużej obiektem eksperymentów medycznych. Alex zabija Reinaldo. Ochroniarz zabija Rodolfo, ale sam zostaje zastrzelony przez Césara.

"Kto zabił Sarę" – będzie sezon 4?

Sezon 3 zakończył się wieloma zgonami, ale dostarczył też odpowiedzi na główne pytanie, czyli kto właściwie zabił Sarę? Okazało się, że w jej śmierci poniekąd maczało palce wiele osób, ale ostatecznie dziewczyna popełniła samobójstwo.

Po finałowym odcinku losy wszystkich bohaterów wydają się rozstrzygnięte. César przyznaje się do zabicia ochroniarza i bierze na siebie zabójstwo Reinaldo, za co trafia na 40 lat do więzienia. Mariana sprząta w klasztorze, dręczona wciąż przez wizje rodziny. Pozytywnie kończą się jednak losy Alexa, Elisy, Chemy i Luci – po wizycie na grobie Sary odchodzą, by zacząć nowe życie.

Taka konkluzja nie pozostawia zbyt wiele miejsca na kontynuację. I rzeczywiście, Netflix ogłosił, że 3 sezon będzie sezonem ostatnim. Oczywiście wszystko może się zdarzyć, zwłaszcza w przypadku tego typu serialu, ale na ten moment możemy być pewni, że 4 sezon Kto zabił Sarę? jednak nie powstanie.

