Kto zostanie Największym fanem Domu z papieru? Niezwykły konkurs Netflixa

Kto z was wciąż walczy o zostanie Największym Fanem Domu z papieru? Zakończył się pierwszy etap konkursu Netflix!

Platforma Netflix już w ubiegłym tygodniu zapowiadała tajemnicze wydarzenie, w którym wybierze największego fana serialu Dom z papieru. Dziś na stronie najwiekszyfan.pl zakończyło się odliczanie do rozpoczęcia wydarzenia. Czego możemy się spodziewać?

"To wiadomość do tych, którzy wiedzą, co kryje ta maska, którzy nas wpierają i traktują jak rodzinę. Czas postawić kolejny krok. Tytuł Największego Fana Domu z papieru czeka. Wybiorę tę osobę, która najlepiej poradzi sobie z moimi zadaniami. Która wykaże się wiedzą, zapałem i zwinnością, która zasłuży na swoją sztabkę złota. Dołącz do gry."

W ten sposób sam Profesor zachęca nas do wzięcia udziału w quizie. Naszym zadaniem jest poprawna odpowiedź na dwadzieścia pytań, które stoją na naszej drodze do upragnionego zwycięstwa. Musimy udzielić odpowiedzi w najkrótszym możliwym czasie, więc trzeba wykazać się nie tylko odpowiednią wiedzą na temat serialu, ale także refleksem. Dodatkowo musimy odpowiednio uargumentować dlaczego to właśnie my zasługujemy na tytuł Największego Fana Domu z papieru.

Rozwiązanie internetowego quizu było jednak jedynie pierwszym etapem całego konkursu. Wiemy już ilu z was zgłosiło się do niego. Sam Profesor poinformował, że zgłosiło się do niego 23523 uczestników!. Teraz konkursowe jury będzie musiało wyłonić spośród nich setkę, która przejdzie do kolejnego etapu. Zostaną oni poproszeni o przesłanie materiału wideo, w którym będą musieli przekonać jury, dlaczego to właśnie oni zasługują na miano Największego Fana Domu z papieru. Do następnego etapu zakwalifikuje się jedynie 15 osób, które w dniach 16-19 października będą musiały stawić się na przesłuchaniach w Warszawie.

Ostatni etap odbędzie się poza granicami Polski. Sześciu laureatów zostanie zaproszonych do Francji, aby wziąć udział w ostatnim etapie: Akademii. W dniach 8-28 listopada laureaci wezmą udział w zadaniach i konkursach zręcznościowych i logicznych. To właśnie ten etap wyłoni Największego Fana Domu z papieru.

Dom z papieru to hiszpański serial sensacyjny, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Składa się on z pięciu sezonów, z czego ostatni został podzielony na dwie części. Twórcą produkcji jest Álex Pina, niezwykle utalentowany artysta znany także z takich tytułów jak Sky Rojo czy White Lines. Warto tutaj wspomnieć, że "Dom z papieru" dzierży z dumą tytuł najczęściej oglądanej nieanglojęzycznej produkcji na platformie Netflix.