Które banki mają najczęściej awarie w 2021 roku?

Często płacisz kartą, korzystasz z płatności internetowych czy aplikacji mobilnych banku? Sprawdź, które banki mieli najczęściej przerwy w dostawie usług w 2021 roku!

Na co dzień mało kto zastanawia się, jakie polskie banki mają najcześciej awarie. Chociaż nie jest to decydujący czynnik podczas wyboru banku, wpływa on na wygodę wykonywania płatności, korzystania z aplikacji mobilnych i wiele innych udogodnień.

Pod koniec stycznia 2021 roku działalność prowadziło 29 banków komercyjnych oraz 529 banków spółdzielczych. Największe i najbardziej popularne banki w Polsce to:

PKO Bank Polski

Santander Bank Polska,

mBank

ING Bank Śląski,

Bank Millennium,

Alior Bank

BNP Paribas

Idea Bank

Getin Noble Bank

W tym artykule będziemy analizować, które z tych najbardziej popularnych banków najczęściej mają awarie w 2021 roku. Dane pobrane z archiwum strony downdetecror.pl.

Styczeń

W tym miesiącu przerwę w dostawie usług miał tylko mBank.

Luty

W tym miesiącu przerwę w dostawie usług miał tylko Bank Millennium.

Marzec

Przerwy w dostawie usług miały:

BNP Paribas Bank Polska

ING Bank - 2 razy

Bank Millennium

Alior Bank

Kwiecień

W tym miesiącu PKO Bank Polski miał 2 przerwy w dostawie usług.

Maj

Przerwy w dostawie usług miały:

Bank Pekao - 2 razy

mBank

Alior Bank - 2 razy.

Czerwiec

Przerwy w dostawie usług miały:

BNP Paribas Bank Polska

PKO Bank Polski - 3 razy

mBank

Santander

Lipiec

Przerwy w dostawie usług miały:

PKO Bank Polski

mBank

Sierpień

W tym miesiącu przerwę w dostawie usług miał tylko ING Bank.

Wrzesień

Przerwy w dostawie usług miały:

Bank Pekao - 4 razy

ING Bank - 2 razy

Bank Millennium

BNP Paribas Bank Polska

Październik

Na dzień 3 października 2021 awarie miały:

Bank Millennium

ING Bank 2

Podsumowując można powiedzieć, że liderem jest bank ING Bank Śląski, który łącznie miał 7 awarii w ciągu roku. Na drugim miejscu PKO BP oraz Bank Pekao - każdy miał po 6 awarii w ciągu roku. Trzecie miejsce dzielą mBank oraz Bank Millennium. Tylko 1 awaria w banku Santander była zgłoszona na stronie downdetector.pl.

