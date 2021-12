Które karty graficzne sprzedają się najlepiej? GTX 1650!

Karty GTX 1650 zadebiutowały na wiosnę 2019 roku, a w zimie 2021 są najchętniej kupowanymi układami graficznymi na popularnych platformach sprzedażowych.

Fakt ten ilustruje obecną kondycję rynku kart graficznych, który po załamaniu w 2020 i 2021 roku jeszcze nie powrócił na tory sprzed pandemii. Redakcja serwisu TechSpot sprawdziła, które układy najlepiej sprzedają się na popularnych platformach: Amazon oraz Newegg. Spodziewano się dominacji któregoś modelu z rodziny RTX 30 lub RX 6000, a tymczasem dwuletni GTX 1650 schodzi jak świeże bułeczki. Zainteresowanie tymi kartami znajduje także odzwierciedlenie w świecie gier - jak pokazuje to ostatnia przeprowadzona ankieta Steam, większość graczy korzysta z kart GTX 1060, GTX 1650 oraz GTX 1050 Ti.

Co ciekawe, karta graficzna GTX 1650 jest w chwili obecnej najtańszym modelem pozwalającym na grę w najnowsze produkcje w rozdzielczości 1080po i 60 fps. Jak się okazuje, Turing pomimo dwóch lat jest układem doskonale nadającym się do rozrywki wysokiej jakości. Cena karty nie przekracza 2 tysięcy złotych - szybki rzut oka na polskie platformy sprzedażowe pokazuje, że można ją nabyć od ok. 1630 do 1890 zł. Jeśli zatem chcesz mieć dobrą zabawę, a nie chcesz przepłacać za RTX 30, może warto pomyśleć o tym układzie?

Zobacz również:

Foto: TechSpot

Źródło: TechSpot