Które kryptowaluty są najpopularniejsze - TOP5 2021

Które kryptowaluty są najbardziej popularne w 2021 roku, czym się różnią i czy można je wydobywać w domu? O tym wszystkim przeczytasz w naszym artykule.

Spis treści

Jeszcze kilka lat temu większość z nas w ogóle nie kojarzyła pojęć takich kryptowaluty, blockchain czy tokeny. Dzisiaj nawet osoby niemające wiele wspólnego z inwestowaniem w kryptowaluty znają przynajmniej jedną z nich – najczęściej jest to oczywiście Bitcoin. Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą, w obecnej chwili istnieje ich ponad 4000, ale ta liczba rośnie cały czas, ponieważ stworzyć własną kryptowalutę może każdy.

Które kryptowaluty są najbardziej popularne?

1. Bitcoin

Bitcoin wprowadzony został na rynek w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto, a jego budowa oparta jest o technologię blockchain. Obecnie jest to najbardziej znana i najpopularniejsza kryptowaluta na świecie – dla wielu osób jest nawet symbolem całego rynku wirtualnych walut. Kurs Bitcoina śledzą już nie tylko inwestorzy, ale również laicy i mainstreamowe media. Wielu z nich zarobiło ogromne pieniądze na inwestycjach w Bitcoina. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze w 2017 roku, 1 BTC kosztował około 1000 dolarów – dzisiaj jego wartość jest 40 razy większa.

2. Ethereum

Ethereum pojawił się na rynku w 2015 roku i stwarza naprawdę ogromną konkurencję Bitcoinowi. Warto powiedzieć, że ETH jest kryptowalutą prostszą w pozyskaniu, tańszą i bardziej transparentną dzięki istnieniu możliwości tworzenia tzw. Smart Contracts, czyli skryptów oraz aplikacji, które zapisywane są w łańcuchu danych.

3. Ripple

Ripple różni się w swojej budowie od innych kryptowalut – u jej podstaw leżą rozproszone internetowe protokoły open source. To właśnie dzięki nim Ripple gwarantuje szybkie transakcje. Według twórców możliwe jest wykonanie ich aż 1500, a czas pomiędzy blokami wynosi ledwie 4 sekundy. W odróżnieniu od wielu innych walut podaż XRP została z góry ustalona i wynosi 100 mld jednostek.

Z tej kryptowaluty chętnie korzystają banki oraz instytucje finansowe, stosując ją do przesyłania środków.

4. Litecoin

Litecoin to jedna z najstarszych kryptowalut, która powstał jako alternatywa dla Bitcoina. Jej działanie jest w dużym stopniu oparte o system Bitcoina, do którego twórcy LTC wprowadzili drobne udoskonalenia – waluta szybciej przetwarza bloki i ma większą podaż. Między innymi to dlatego Litecoin jest tańszy w pozyskaniu i bardziej efektywny w wykorzystaniu. Jego całkowita podaż wynosi 84 miliony jednostek.

5.Cardano

To jedna z najmłodszych kryptowalut, która do obiegu została wprowadzona w 2015 roku. Za jej stworzenie odpowiedzialni są pracownicy Uniwersytetów w Edynburgu, Atenach i Connecticut. Projekt jest w pełni zdecentralizowany, a jego budowa stworzona została w oparciu o blockchain. Obecnie Cardano (ADA) jest kryptowalutą wykorzystywaną do wysyłania pieniędzy cyfrowych.

Które kryptowaluty warto wydobywać w domu?

O ile w przypadku Bitcoina domowe wydobycie najpopularniejszej kryptowaluty jest całkowicie nieopłacalne i zostało zdominowane przez profesjonalistów, to należy pamiętać, że w obiegu znajduje się jeszcze ponad 4 tysiące innych cyfrowych aktywów. Nowe i najmniejsze z nich, podobnie jak kiedyś BTC, wykopywać może każdy posiadacz laptopa lub komputera stacjonarnego.

Chcąc skupiać się na długoterminowych zyskach warto postawić na „klasyki gatunku”, a wśród nich między innymi kryptowaluty sieci Ethereum i Ethereum Classic, które można kopać za pomocą GPU. Według danych ze strony WhatToMine.com to właśnie ETH jest najbardziej opłacalną kryptowalutą, drugie miejsce zajęła Ergo (ERG).

Źródło: bitcan.pl, gpwinfostrefa.pl, whattomine.com