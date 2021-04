Które sklepy budowlane i meblowe są otwarte - lista kwiecień 2021 [09.04.2021]

Rząd ograniczył działalność sklepów budowlanych i meblowych. Sprawdzamy, które z nich pozostały otwarte. Co zrobić w przypadku, gdy nasz market został zamknięty?

Spis treści

Od soboty 27 marca 2021 roku obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa wprowadzone w związku z przybierająca na sile trzecią falą pandemii koronawirusa. Wpływają one już nie tylko na funkcjonowanie centrów handlowych oraz sklepów z elektroniką (sprawdź naszą listę otwartych sklepów), ale także na markety budowlane o dużej powierzchnii.

Sklep wielkopowierzchniowy sieci Leroy Merlin

W najnowszym rozporządzeniu znajdziemy wpis, który mówi o zamknięciu wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych o powierzchnii użytkowej powyżej 2000 metrów kwadratowych.

Sklepy budowlane zostały zamknięte od soboty 27 marca 2021 roku. Stan ten trwał będzie co najmniej do 9 kwietnia 2021 roku. Możliwe, że przerwa w działaniu się wydłuży. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

W dzisiejszym materiale sprawdzamy jak działają sklepy meblowe i budowlane są otwarte. Podpowiadamy również, jak zrobić zakupy w sklepach, które zostały zamknięte.

AKTUALIZACJA 09.04.2021

Wszystkie obostrzenia trwające do 9 kwietnia 2021 roku zostały przedłużone do niedzieli 18 kwietnia 2021 roku.

Przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia

Rząd informuje, że sytuacja epidemiologiczna nadal jest trudna, a w szpitalach brakuje miejsce. W związku z tym podjęto decyzję o przedłużeniu wszystkich obostrzeń. Oznacza to, że sklepy budowlane w galeriach handlowych oraz sklepy wolnostojące o powierzchni powyżej 2000 m2 powinny być zamknięte. Czy faktycznie tak jest? Sprawdzisz to poniżej.

Agata Meble

Sieć sklepów Agata Meble zamknęła tymczasowo swoje sklepy. Zakupy możemy wykonać przez internet lub poprzez połączenie telefoniczne z konsultantem. Zdalne zakupy w formie wideopołączenia oraz klasycznej rozmowy telefonicznej dostępne są od poniedziałku do soboty. Agata Meble proponuje także stacjonarny odbiór zamówionych produktów lub dostawę pod wskazany adres.

Aktualną sytuację w sklepach sprawdzisz na stronie internetowej. Zakupy zrobisz w sklepie internetowym.

Black Red White

Black Red White wydało specjalny komunikat prasowy w związku z nowymi obostrzeniami. Sieć informuję ze większość salonów jest otwarta. Mowa zarówno o placówkach firmowych jak i partnerskich. Jednocześnie właściciele BRW przekazali, że zgodnie z rozporządzeniem zamknięto największe sklepy o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych.

W celu ułatwienia zakupów wprowadzono zakupy przez telefon, które działają w tygodniu od 8 do 20 oraz w soboty od 10 do 18.

W oświadczeniu znajdziesz listę aktualnie otwartych sklepów. Zakupy zrobisz również w sklepie internetowym.

Bodzio

Fabryka Mebli Bodzio informuje, że jej sklepy stacjonarne działają bez zmian. Pełną listę sklepów znajdziesz tutaj.

Sieć proponuje również zakupu przez telefon oraz z wykorzystaniem sklepu internetowego.

Bricoman

Bricoman zdecydował się na niecodzienne rozwiązanie. Wszystkie sklepy pozostają otwarte, ale jedynie do firm. Sprzedaż stacjonarna możliwa jest jedynie na fakturę VAT.

Odbiorcy indywidualni mogą skorzystać z zakupów przez internet, telefon lub e-mail.

Godziny otwarcia sklepów znajdziesz tutaj. Zakupy zrobisz w sklepie internetowym.

Bricomarche

Bricomarche to sieć sklepów budowlanych o średniej powierzchni działająca na zasadach franczyzy. Oznacza to, że każdy właściciel decyduje o losach swojego sklepu. Sieć nie informuje, które placówki zostały zamknięte. Na stronie internetowej znajdziemy informacje, że w niektórych sklepach prowadzona jest sprzedaż internetowa. Przed wybraniem się na zakupy warto sprawdzić listę sklepów i telefonicznie upewnić się czy dany sklep jest otwarty.

Bricomarche prowadzi również sprzedaż internetową z wykorzystaniem swojej strony internetowej.

Castorama

Castorama zdecydowała się na tymczasowe zamknięcie wszystkich sklepów. Jednocześnie firma nie zaktualizowała jeszcze informacji na mapie sklepów - informuje ona, że placówki nadal są otwarte.

Castorama zachęca do zakupów online lub przez telefon. Sieć proponuje darmowy odbiór w sklepie do 2h, dostawę do domu, odbiór z samochodu casto-drive lub darmowe paczkomaty (w przypadku mniejszych zamówień). Dodatkowo do końca marca 2021 roku skorzystamy z darmowej dostawy na wybrane produkty budowlane.

Ikea

Wszystkie sklepy Ikea zostały zamknięte do 9 kwietnia 2021 roku. Otwarte są jedynie Punkty Odbioru Zamówień oraz dostęp do wszystkich usług. Wstrzymano również zwroty towarów.

Ikea zachęca do korzystania ze sklepu internetowego.

Sieć sklepów Ikea wprowadziła zwrot kosztów dostawy. Po zamówieniu otrzymamy bon elektroniczny o wartości 29 zł na kolejne zakupy.

Jula

Jula informuje, że jej część jej sklepów nie podlega najnowszym ograniczeniom i są otwarte. Mowa o następujących punktach: Bydgoszcz, Lublin, Nowy Sącz, Szczecin - Mieszka, Warszawa - Targówek oraz Warszawa - Janki.

Dodatkowo Jula wprowadziła odbiór Drive-in bez konieczności wychodzenia z auta.

Cały czas otwarty jest również sklep internetowy. Listę sklepów i informacje o sposobie ich funkcjonowania znajdziesz tutaj.

Jysk

Jysk informuje, że część sklepów pozostaje otwarta. Sieć przygotowała specjalną stronę informacyjną.

Sieć zachęca do zakupów online oraz rezerwacji produktów z odbiorem osobistym. Na stronie internetowej znajdziemy również informacje o możliwy wydłużeniu czasu dostawy.

Zakupy online zrobisz w sklepie internetowym.

Leroy Merlin

Leroy Merlin zamknął wszystkie swoje sklepy stacjonarne. Jednocześnie sieć wprowadziła kilka ułatwień. Leroy Merlin proponuje zakupy online lub przez telefon. Istnieje możliwość odbioru zamówienia przed sklepem. Dostępni są wszyscy projektanci, którzy wykonują swoją pracę w formie on-line. Sieć nie zrezygnowała również z usług.

Dodatkowo w wybranych marketach możemy skorzystać z ekspresowej dostawy realizowanej przeze iTaxi lub x-press Couriers. Odbiór w sklepie możliwy jest po dwóch godzinach. Czas dostawy zamówień internetowych to maksymalnie 48 godzin.

Leroy Merlin proponuje również bezterminowy zwrot. Zakupy zrobisz w sklepie internetowym. Aktualną sytuację w sklepach sprawdzisz tutaj.

Leroy Merlin umożliwia zakupu dla firm i przedsiębiorców. Do sklepu wejdziemy z kartą Klub Pro.

Mrówka

PSB Mrówka to podobnie jak Bricomarche sieć oparta na zasadzie franczyzy. O otwarciu poszczególnych sklepów decydują właściciele. Mrówki to sklepy mało i średnio powierzchniowe w związku z czym większość z nich jest otwarta.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie.

OBI

OBI zamknęło wszystkie sklepy stacjonarne z wykorzystaniem marketu w Nowym Sączu. Zakupy w OBI zrobimy z wykorzystaniem sklepu internetowego, który zawiera ponad 90 tysięcy artykułów. Sieć sklepów proponuje wysyłkę w 24 godziny lub odbiór po 4 godzinach od zamówienia.

Więcej informacji o aktualnym stanie funkcjonowania marketów OBI znajdziesz tutaj. Zakupy zrobisz z wykorzystaniem sklepu internetowego.

Platforma Budowlana

Platforma Budowlana informuje, że wszystkie (4) sklepy stacjonarne pracują bez zmian.

Dokładną listę sklepów i godziny otwarcia znajdziesz tutaj. Sieć zachęca również do zakupów online z wykorzystaniem sklepu internetowego.

VOX

VOX przekazuje na swoich stronach sprzeczne informacje. Po wejściu na witrynę dowiemy się, że wszystkie sklepy działają normalnie. Nie jest to jednak prawdą. Po przejściu dla listy sklepów szybko okaże się, że część salonów pracuje w trybie zdalnym i świadczy obsługę z wykorzystaniem telefonów.

Pełną listę sklepów znajdziesz tutaj. VOX umożliwia również zakup większości produktów z oferty w sklepie internetowym.