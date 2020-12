Które sklepy z elektroniką są otwarte - lista grudzień 2020

Planujesz zakup elektroniki, ale boisz się zamawiania przez Internet? A może po prostu chcesz na własne oczy zobaczyć i porównać sprzęt przed zakupem? Sprawdzamy, co się dzieje w sklepach w trakcie drugiej fali pandemii koronawirusa.

Pandemia koronawirusa przeniosła większą część sprzedaży do sieci, ale nie każdy sprzęt można łatwo kupić przez Internet. Większość sklepów elektronicznych zachęca do zakupów w sieci kusząc nas coraz to nowymi promocjami oraz długimi czasami na zwrot towaru. To dobry sposób na zakup, gdy dokładnie wiemy, jaki sprzęt chcemy kupić.

Sklep Media Markt w galerii handlowej

Co w momencie, gdy zastanawiamy się, jaki model wybrać? W takiej sytuacji najlepiej osobiście wybrać się do sklepu i na własne oczy sprawdzić dostępne modele.

AKTUALIZACJA 03.12.2020

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami wydanymi w sobotę - 21 listopada 2020 roku od 28 listopada 2020 wszystkie sklepy mogą pozostać otwarte w najbliższym reżimie sanitarnym. Oznacza to, powrót funkcjonowania sklepów z elektroniką w galeriach handlowych. Niektóre z nich mogą mieć zmienione godziny otwarcia.

ABFoto

ABFoto otworzyło wszystkie sklepy. Większość z nich jest czynna od 10 do 21. Wybrane placówki pracują o godzinę dłużej.

Więcej informacji o otwarciu sklepów ABFoto znajduje się tutaj.

Alsen

Alsen to sieć sklepów, która współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi prowadzącymi poszczególne placówki. Sklepy są otwarte, ale posiada mocno zróżnicowane godziny otwarcia.

Pełną listę sklepów Alsen z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Empik

Empik posiada w swojej ofercie mnóstwo produktów. Część asortymentu to prasa w związku z czym wszystkie placówki Empik w galeriach handlowych były otwarte przez cały czas.

Sklepy Empik pozostają otwarte

Pełną listę sklepów Empik z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Media Expert

Media Expert posiada zarówno sklepy wolnostojące, jak i placówki znajdujące się w galeriach handlowych. Wszystkie placówki zostały już otwarte.

Pełną listę otwartych sklepów Media Expert z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Komputronik

Komputronik podobnie, jak Media Expert posiada sklepy wolnostojące oraz zlokalizowane w galeriach handlowych. Wszystkie salony pozostają otwarte

Pełną listę otwartych sklepów Komputronik z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Media Markt

Media Markt posiada sklepy wolnostające oraz znajdujące się w galeriach handlowych. Firma posiadała otwarte wszystkie sklepy - nawet te znajdujące się w galeriach handlowych Media Markt zamknął część sklepów

Media Markt przygotowało specjalną stronę na której sprawdzimy godziny otwarcia.

Morele

Morele na początku pandemii w marcu 2020 roku zamknęło wszystkie swoje netpunkty. Oznacza to, że zamówienia dostarczane są tylko i wyłącznie do punktów odbioru takich, jak Paczkomat, Żabka, Poczta Polska lub kurierem. Nie ma możliwości odbioru w sklepie fizycznym.

Sposoby dostawy zamówień z Morele

Neonet

Neonet posiada sklepy wolnostające oraz zlokalizowane w galeriach handlowych. Sklepy są otwarte.

Dokładną listę otwartych sklepów wraz z godzinami pracy znajdziesz tutaj.

OleOle

OleOle nie posiada sklepów stacjonarnych. Firma proponuje odbiór w punktach odbioru osobistego. Placówki działają normalne.

Punkty odbioru OleOle

Listę punktów odbioru osobistego wraz z aktualnymi godzinami pracy znajdziesz tutaj.

RTV Euro AGD

RTV Euro AGD posiada większość sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych. Placówki te zostały już otwarte.

Sklepy wolnostojące są otwarte, ale posiadają zmodyfikowane godziny otwarcia. Dodatkowo RTV Euro AGD uruchomiło punkty odbioru osobistego działające od poniedziałku do soboty.

Mapa sklepów RTV Euro AGD

Informacje na temat godzin otwarcia sklepów stacjonarnych oraz punktów odbioru osobistego RTV Euro AGD znajdziesz tutaj.

Sony Center

Sony Center posiada w Polsce ponad 20 placówek stacjonarnych. Większość z nich znajduje się w galeriach handlowych. Pomimo tego sklepy pozostały otwarte, ponieważ świadczą także usługi serwisowe. Niektóre salony posiadają zmodyfikowane godziny otwarcia.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Vobis

Wszystkie punkty partnerskie Vobis zostały otwarte.

Adresy sklepów Vobis i godziny otwarcia znajdziesz tutaj.

X-Kom

Od 23 listopada 2020 X-Kom przywrócił do pracy wszystkie salony stacjonarne. Niestety w dalszym ciągu działają one w ograniczonym zakresie - możliwy jest jedynie szybki odbiór zamówionego wcześniej sprzętu.

Normalnie pracują cztery salony usytuowane w Białej Podlaskiej, Częstochowie, Gliwicach oraz Tarnowskich Górach.

X-Kom umożliwia także wcześniejszą rezerwację wizyty przez Booksy.

Czy zakupy stacjonarne to obecnie dobry pomysł?

Sklepy pozostały otwarte, ale czy warto się do nich wybrać? Postanowiłem to sprawdzić na własnej skórze.

Otwarcie sklepów stacjonarnych po kilku tygodniach zamknięcia zbiegło się w czasie z Czarnym Piątkiem oraz Cyber Monday. Jest to najbardziej wytężony okres czasu w całym roku. Oznacza to, że w sklepach pojawiły się nie tylko osoby kupując sprzęt, ale także konsumenci, którym udało się złapać wymarzone produkty na promocjach związanych z Black Friday.

W sklepach wielkopowierzchniowych takich, jak Media Markt, RTV Euro AGD czy Media Expert pracuje większość kas, zachowywane są odstępy, przygotowano stacje do dezynfekcji oraz stanowiska do szybkiego odbioru zamówień internetowych.

Gorzej sytuacja wygląda w mniejszych sklepach, które na dodatek przygotowały dobre promocje z okazji Black Friday. Mowa między innymi o X-KOM. Wzmożony ruch jest także w punktach odbioru zamówień Ole Olę.

Dobra rada. Jeżeli zamierzasz kupować stacjonarnie najlepiej wybieraj się do sklepów w tygodniu w godzinach od 12 do 16. Przygotuj się także, że wizyta z pewnością będzie nieco dłuższa.