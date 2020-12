Które sklepy z elektroniką są otwarte - lista grudzień 2020 [28.12.2020]

Planujesz zakup elektroniki, ale boisz się zamawiania przez Internet? A może po prostu chcesz na własne oczy zobaczyć i porównać sprzęt przed zakupem? Sprawdzamy, co się dzieje w sklepach w trakcie drugiej fali pandemii koronawirusa.

Pandemia koronawirusa przeniosła większą część sprzedaży do sieci, ale nie każdy sprzęt można łatwo kupić przez Internet. Większość sklepów elektronicznych zachęca do zakupów w sieci kusząc nas coraz to nowymi promocjami oraz długimi czasami na zwrot towaru. To dobry sposób na zakup, gdy dokładnie wiemy, jaki sprzęt chcemy kupić.

Sklep Media Markt w galerii handlowej

Co w momencie, gdy zastanawiamy się, jaki model wybrać? W takiej sytuacji najlepiej osobiście wybrać się do sklepu i na własne oczy sprawdzić dostępne modele.

AKTUALIZACJA 28.12.2020

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami rządu od 28 grudnia 2020 roku znacząco ograniczona została działalność galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe i sklepy mające zaspokajać podstawowe potrzeby. Zgodnie ze stronami gov.pl mowa o usługach fryzjerskich, kosmetycznych, medycznych, aptekach, punktach aptecznych, sklepach z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, środkami czystości, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt oraz książkami i meblami.

W otwartych placówkach obowiązuje limit klientów:

1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2

1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2

Rozporządzenie nie wspomina nic o sklepach z elektroniką. Sprawdzamy, jak działają największe sklepy z elektroniką w czasie trwania kwarantanny narodowej - od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 roku.

ABFoto

ABFoto jeszcze przed świętami udostępniło na swojej stronie nowy komunikat. Wynika z niego, że zamówienia z odbiorem stacjonarnym w sklepach znajdujących się w galeriach handlowych możliwe są tylko do 24 grudnia 2020 roku.

ABFoto zamknęło swoje sklepy

Od 28 grudnia 2020 roku sklepy ABFoto pozostają zamknięte.

Alsen

Alsen to sieć sklepów, która współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi prowadzącymi poszczególne placówki. Sklepy są otwarte, ale posiada mocno zróżnicowane godziny otwarcia.

Alsen radzi kontakt z wybraną placówką przed udaniem się na zakupy

Pełną listę sklepów Alsen z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Alsen zaleca kontakt telefoniczny z wybraną placówką przed udaniem się na zakupy.

Empik

Empik posiada w swojej ofercie mnóstwo produktów. Część asortymentu to prasa w związku z czym wszystkie placówki Empik w galeriach handlowych były otwarte przez cały czas. Strona nie informuje, aby miało się to zmienić od 28 grudnia 2020 roku

Sklepy Empik pozostają otwarte

Pełną listę sklepów Empik z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Media Expert

Media Expert posiada zarówno sklepy wolnostojące, jak i placówki znajdujące się w galeriach handlowych. Część sklepów została zamknięta. W niektórych placówkach od 28 grudnia 2020 roku możliwy jest jedynie odbiór zamówień internetowych (mowa o sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych).

Media Expert zamienił wybrane sklepy na punkty odbioru zamówień elektronicznych

Pełną listę otwartych sklepów Media Expert z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Dla ułatwienia na interaktywnej mapie sklepy, które funkcjonują normalnie zostały oznaczone kolorem żółtym. Placówki funkcjonujące jako punkty odbioru oznaczono na niebiesko.

Komputronik

Komputronik podobnie, jak Media Expert posiada sklepy wolnostojące oraz zlokalizowane w galeriach handlowych. Salony pozostają otwarte, ale większość z nich w dniach od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2020 roku działać będzie jako punkt odbioru zamówień internetowych.

Komputronik zamienił większość sklepów na punkty odbioru zamówień elektronicznych

Pełną listę otwartych sklepów Komputronik z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Media Markt

Media Markt posiada sklepy wolnostające oraz znajdujące się w galeriach handlowych. Placówki pozostają otwarte, ale część z nich funkcjonuje jako punt odbioru zamówień internetowych. Obiekty te świadczą także usługi serwisowe. Sklepy wolnostojące działają bez zmian.

Wybrane placówki Media Markt pracują bez zmian

Media Markt przygotowało specjalną stronę na której sprawdzimy godziny otwarcia i sposób funkcjonowania poszczególnych sklepów.

Morele

Morele na początku pandemii w marcu 2020 roku zamknęło wszystkie swoje netpunkty. Oznacza to, że zamówienia dostarczane są tylko i wyłącznie do punktów odbioru takich, jak Paczkomat, Żabka, Poczta Polska lub kurierem. Nie ma możliwości odbioru w sklepie fizycznym.

Sposoby dostawy zamówień z Morele

Neonet

Neonet posiada sklepy wolnostające oraz zlokalizowane w galeriach handlowych. Sklepy są otwarte. Niektóre z nich zamieniono na punkty odbioru zamówień internetowych.

Neonet zaktualizował swoją mapę sklepów. Część z nich działa teraz jako punkty odbioru zamówień internetowych

Dokładną listę otwartych sklepów wraz z godzinami pracy znajdziesz tutaj.

Dla ułatwienia sklepy funkcjonujące jako punkty odbioru zamówień internetowych oznaczono kolorem zielonym.

OleOle

OleOle nie posiada sklepów stacjonarnych. Firma proponuje odbiór w punktach odbioru osobistego. Placówki działają normalne.

Punkty odbioru OleOle

Listę punktów odbioru osobistego wraz z aktualnymi godzinami pracy znajdziesz tutaj.

RTV Euro AGD

RTV Euro AGD posiada większość sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych. Część sklepów została całkowicie zamknięta (np. w centrum handlowym Warszawa-Wileńska). Sklepy wolnostojące funkcjonują normalnie, ale mogą posiadać zmienione godziny otwarcia. Wybrane salony w centach handlowych zamieniono na punkty odbioru zamówień internetowych.

RTV Euro AGD zamknęło część placówek. Dodatkowo niektóre z nich zamieniono na punkty odbioru zamówień internetowych

Informacje na temat godzin otwarcia sklepów stacjonarnych oraz punktów odbioru osobistego RTV Euro AGD znajdziesz tutaj.

Sony Center

Sony Center posiada w Polsce ponad 20 placówek stacjonarnych. Większość z nich znajduje się w galeriach handlowych. Pomimo tego sklepy pozostały otwarte, ponieważ świadczą także usługi serwisowe. Niektóre salony posiadają zmodyfikowane godziny otwarcia.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Vobis

Według informacji umieszczonych na stronie wszystkie punkty partnerskie Vobis zostały otwarte. Niektóre z nich znajdują się w galeriach handlowych, więc lepiej skontaktować się przed wybraniem na zakupy. Możliwe, że Vobis nie zaktualizował jeszcze swojej strony.

Adresy sklepów Vobis i godziny otwarcia znajdziesz tutaj.

X-Kom

Od 28 grudnia 2020 X-Kom większość salonów stacjonarnych X-Kom działa jako punkty odbioru zamówień internetowych.

Funkcjonowanie sklepów X-Kom od 28 grudnia 2020

Normalnie pracują cztery sklepy wolnostojące usytuowane w Białej Podlaskiej, Częstochowie, Gliwicach oraz Tarnowskich Górach.

X-Kom umożliwia także wcześniejszą rezerwację wizyty przez Booksy.