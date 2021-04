Które sklepy z elektroniką są otwarte - lista kwiecień 2021 [29.04.2021]

Planujesz zakup elektroniki, ale boisz się zamawiania przez Internet? A może po prostu chcesz na własne oczy zobaczyć i porównać sprzęt przed zakupem? Sprawdzamy, co się dzieje w sklepach w trakcie trzeciej fali pandemii koronawirusa. Lockdown w całej Polsce spowodował zamknięcie wybranych sklepów z elektroniką.

Pandemia koronawirusa przeniosła większą część sprzedaży do sieci, ale nie każdy sprzęt można łatwo kupić przez Internet. Większość sklepów elektronicznych zachęca do zakupów w sieci kusząc nas coraz to nowymi promocjami oraz długimi czasami na zwrot towaru. To dobry sposób na zakup, gdy dokładnie wiemy, jaki sprzęt chcemy kupić.

Sklep Media Markt w galerii handlowej

Co w momencie, gdy zastanawiamy się, jaki model wybrać? W takiej sytuacji najlepiej osobiście wybrać się do sklepu i na własne oczy sprawdzić dostępne modele.

AKTUALIZACJA 28.12.2020

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami rządu od 28 grudnia 2020 roku znacząco ograniczona została działalność galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe i sklepy mające zaspokajać podstawowe potrzeby. Zgodnie ze stronami gov.pl mowa o usługach fryzjerskich, kosmetycznych, medycznych, aptekach, punktach aptecznych, sklepach z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, środkami czystości, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt oraz książkami i meblami.

W otwartych placówkach obowiązuje limit klientów:

1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2

1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2

Rozporządzenie nie wspomina nic o sklepach z elektroniką. Sprawdzamy, jak działają największe sklepy z elektroniką w czasie trwania kwarantanny narodowej - od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 roku.

AKTUALIZACJA 12.01.2021

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku o godzinie 17:00 odbyła się kolejna konferencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rząd postanowił przedłużyć obostrzenia o kolejne dwa tygodnie. Jedyną zmianą jest powrót do szkoły najmniejszych dzieci z klas 1-3.

Oznacza to, że ograniczenia w działalności sklepów z elektroniką zostały przedłużone co najmniej do 1 lutego 2021 roku. Sprawa jest rozwojowa - możliwe, że zawieszenie działalności galerii handlowych zostanie przedłużone.

AKTUALIZACJA 25.01.2021

Rząd przedłużył etap odpowiedzialności do 31 stycznia 2021 roku, ale niektóre sklepy z elektroniką, które do tej pory były zamknięte zostały otworzone. Cześć sieci znalazła sposoby na obejście obostrzeń.

Sieć MediaMarkt do tej pory posiadała otwarte sklepy wolnostojące. Reszta salonów działała jako punkt odbioru zamówień internetowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ograniczenia dotyczące handlu odnoszą się do obiektów o powierzchni handlowej powyżej 2000 metrów kwadratowych.

Właściciele sieci MediaMarkt zdecydowali się na wyłączenie z użytku części powierzchni handlowej z wykorzystaniem czerwonych taśm z dodatkowym napisem "Strefa wyłączona ze sprzedaży. Proszę nie wchodzić". Dzięki temu zabiegowi klienci mogą udać się do większej ilości sklepów sieci MediaMarkt. Dodatkowo wszystkie towary podawane są przez sprzedawców. Klient nie może samodzielnie "przetestować" urządzeń znajdujących się w sklepie.

Media Markt przygotowało specjalną stronę na której sprawdzimy godziny otwarcia i sposób funkcjonowania poszczególnych sklepów.

Na podobny pomysł wpadło RTV Euro AGD, które posiada większość swoich sklepów w galeriach handlowych. W czwartek 21 stycznia 2021 roku pomimo obostrzeń kilka sklepów RTV Euro AGD zostało otwartych. Firma nie komentuje swojej decyzji.

Informacje na temat godzin otwarcia sklepów stacjonarnych oraz punktów odbioru osobistego RTV Euro AGD znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 16.03.2021

Jesteśmy obecnie w trakcie trwania trzeciej fali koronawirusa. Sytuacja jest dynamiczna, ale nie zapowiada się, aby uległa nagłemu polepszeniu w przeciągu kilkunastu dni. Od marca 2021 roku mamy do czynienia z regionalnymi obostrzeniami.

Od 15 marca w Polsce mamy cztery województwa z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa, w których wprowadzono lockdown. W województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim oraz lubuskim do 28 marca ograniczono działalność galerii handlowych. Oznacza to, że niektóre sklepy z elektroniką zostały zamknięte lub funkcjonują w ograniczonym zakresie.

AKTUALIZACJA 18.03.2021

Zgodnie z najnowszymi informacjami podanymi przez rząd 17 marca 2021 roku od soboty 20 marca 2021 roku wdrażany jest lockdown na terytorium Polski. Obostrzenia, które dotychczas obejmowały zaledwie cztery województwa zostaną rozszerzone na cały kraj. Oznacza to, że galerie handlowe zostaną zamknięte już nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim, ale także w pozostałych regionach.

Nowe zasady potrwają do 9 kwietnia i obejmują okres świąteczny.

W chwili pisania tekstu (18.03.2021) jeszcze nie wszystkie sklepy zaktualizowały swoje strony, ale pewne jest, że wszystkie placówki w centach handlowych zostaną zamknięte lub zamienione w punkty odbioru zamówień internetowych. Informacje uzupełnimy, gdy sklepy zaktualizują swoje dane.

AKTUALIZACJA 22.03.2021

Większość sklepów zaktualizowała już swoje strony internetowe i są one zgodne z najnowszymi wytycznymi rządu. Które sklepy pozostały otwarte?

Przyglądamy się aktualnej sytuacji w największych sklepach z elektroniką w naszym kraju.

AKTUALIZACJA 01.04.2021

W chwili obecnej nic nie zapowiada się, aby sklepy z elektroniką zostały otwarte wcześniej. Dodatkowo możliwe jest przedłużenie restrykcji. Niektóre sieci znalazły jednak sposób na obejście obostrzeń. Wybrane placówki RTV Euro AGD w centrach handlowych zostały otwarte. Sklepy informują, że prowadzą sprzedaż produktów spożywczych. Mowa tu o kawie ziarnistej do ekspresów. Szczegółowe informacje o sposobie funkcjonowania działania sklepów znajdziesz na stronie RTV Euro AGD.

AKTUALIZACJA 09.04.2021

Wszystkie obostrzenia trwające do 9 kwietnia 2021 roku zostały przedłużone do niedzieli 18 kwietnia 2021 roku.

Przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia

Rząd informuje, że sytuacja epidemiologiczna nadal jest trudna, a w szpitalach brakuje miejsce. W związku z tym podjęto decyzję o przedłużeniu wszystkich obostrzeń. Oznacza to, że sklepy z elektroniką w galeriach handlowych oraz sklepy wolnostojące o powierzchni powyżej 2000 m2 powinny być zamknięte. Czy faktycznie tak jest? Sprawdzisz to poniżej.

AKTUALIZACJA 14.04.2021

Na zwołanej 14 kwietnia 2021 roku konferencji prasowej rząd przedstawił aktualny plan walki z pandemią koronawirusa.

Z wyjątkami przedłużono wszystkie obostrzenia do 25 kwietnia 2021 roku.

Obostrzenia przedłużono do 25 kwietnia

Minister Zdrowia przekazał, że sytuacja nadal jest trudna, a w szpitalach zajętych jest ponad 3/4 łóżek covidowych.

Rząd podjął decyzję o przedłużeniu obostrzeń. Oznacza to, że sklepy z elektroniką o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych oraz znajdujące się na terenach galerii handlowych nadal będą zamknięte.

Przedstawiciele rządu przekazali również, że nie wykluczają dalszego przedłużenia obostrzeń.

AKTUALIZACJA 23.04.2021

Rząd poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie się powolne luzowanie obostrzeń w wybranych województwach. Do szkół wrócą najmniejsze dzieci. Otwarte zostaną również salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Niestety pozostałe zasady bezpieczeństwa pozostają niezmienione. Oznacza to, że wielkopowierzchniowe sklepy z elektroniką o powierzchni powyżej 2 000 m2 oraz te znajdujące się w centrach handlowych nadal pozostaną zamknięte.

Szczegółowe informacje o sposobie funkcjonowania największych sklepów budowlanych i meblowych znajdziesz poniżej.

AKTUALIZACJA 29.04.2021

Rząd zwołał kolejną konferencję prasową. W środę 28 kwietnia 2021 roku poinformowano o stopniowym luzowaniu obostrzeń. W maju zniesiona zostania spora ilość obowiązujących obecnie obostrzeń.

Od 4 maja 2021 roku zmienią się przepisy dotyczące funkcjonowania sklepów i galerii handlowych.

Po majówce udamy się do sklepów budowlanych i meblowych niezależnie od powierzchni. Otwarte zostaną również obiekty w galeriach handlowych.

Sprzedaż nadal odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym. Na jedną osobę przypada 15 m2 powierzchni sklepu.

ABFoto

ABFoto informuje na swojej stronie o otwarciu wszystkich sklepów w galeriach handlowych. Poniżej lista sklepów, które zostały otwarte:

Firma informuje, że bez zmian działa rówanież sklep internetowy, a zamówienia realizowane są na bieżąco

Zamknięte placówki ABFoto

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ABFoto.

Wcześniej sklepy ABFoto były zamknięte w związku z ich usytuowaniem w galeriach handlowych.

Punkty zostały otwarte, ponieważ świadczą usługi serwisowe oraz usługowe.

Alsen

Alsen to sieć sklepów, która współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi prowadzącymi poszczególne placówki. Sklepy są otwarte, ale posiadają mocno zróżnicowane godziny otwarcia.

Sytuacja w sklepach Alsen

Pełną listę sklepów Alsen z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Alsen zaleca kontakt telefoniczny z wybraną placówką przed udaniem się na zakupy.

Empik

Empik posiada w swojej ofercie mnóstwo produktów. Część asortymentu to prasa w związku z czym wszystkie placówki Empik w galeriach handlowych były otwarte przez cały czas. Strona informuje, że wszystkie placówki są otwarte

Otwarte placówki Empik

Pełną listę sklepów Empik z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Media Expert

Media Expert posiada zarówno sklepy wolnostojące, jak i placówki znajdujące się w galeriach handlowych. Część sklepów została zamknięta. W niektórych placówkach możliwy jest jedynie odbiór zamówień internetowych (mowa o sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych).

Zamknięty sklep Media Expert

Pełną listę otwartych sklepów Media Expert z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Media Expert zamienił wybrane sklepy na punkty odbioru zamówień elektronicznych

Dla ułatwienia na interaktywnej mapie sklepy, które funkcjonują normalnie zostały oznaczone kolorem żółtym. Placówki funkcjonujące jako punkty odbioru oznaczono na niebiesko.

Komputronik

Komputronik podobnie, jak Media Expert posiada sklepy wolnostojące oraz zlokalizowane w galeriach handlowych. Większość placówek została zamieniona w punkt odbioru zamówień internetowych.

Punkt odbioru zamówień Komputronik

Pełną listę otwartych sklepów Komputronik z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Media Markt

Media Markt posiada sklepy wolnostające oraz znajdujące się w galeriach handlowych. Placówki pozostają otwarte, ale część z nich funkcjonuje jako punkt odbioru zamówień internetowych. Obiekty te świadczą także usługi serwisowe.

Sklep Media Markt przekształcony w punkt odbioru zamówień internetowych

Sklepy wolnostojące działają bez zmian. W niektórych z nich zmniejszono powierzchnie handlową do 2000 m2.

Media Markt przygotowało specjalną stronę na której sprawdzimy godziny otwarcia i sposób funkcjonowania poszczególnych sklepów.

Morele

Morele na początku pandemii w marcu 2020 roku zamknęło wszystkie swoje netpunkty. Oznacza to, że zamówienia dostarczane są tylko i wyłącznie do punktów odbioru takich, jak Paczkomat, Żabka, Poczta Polska lub kurierem. Nie ma możliwości odbioru w sklepie fizycznym.

Sposoby dostawy zamówień z Morele

Neonet

Neonet posiada sklepy wolnostające oraz zlokalizowane w galeriach handlowych. Sklepy są otwarte. Niektóre z nich zamieniono na punkty odbioru zamówień internetowych.

Neonet zaktualizował swoją mapę sklepów. Część z nich działa teraz jako punkty odbioru zamówień internetowych

Dokładną listę otwartych sklepów wraz z godzinami pracy znajdziesz tutaj.

Dla ułatwienia sklepy funkcjonujące jako punkty odbioru zamówień internetowych oznaczono kolorem zielonym.

OleOle

OleOle nie posiada sklepów stacjonarnych. Firma proponuje odbiór w punktach odbioru osobistego. Placówki działają normalne.

Punkty odbioru OleOle

Listę punktów odbioru osobistego wraz z aktualnymi godzinami pracy znajdziesz tutaj.

RTV Euro AGD

RTV Euro AGD posiada większość sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych. Część sklepów została całkowicie zamknięta (np. w centrum handlowym Warszawa-Wileńska). Sklepy wolnostojące funkcjonują normalnie, ale mogą posiadać zmienione godziny otwarcia. Większość salonów w centrach handlowych zamieniono na punkty odbioru zamówień internetowych.

Sytuacja w sklepach RTV Euro AGD

Informacje na temat godzin otwarcia sklepów stacjonarnych oraz punktów odbioru osobistego RTV Euro AGD znajdziesz tutaj.

Sony Center

Sony Center posiada w Polsce ponad 20 placówek stacjonarnych. Większość z nich znajduje się w galeriach handlowych. Pomimo tego sklepy pozostały otwarte, ponieważ świadczą także usługi serwisowe. Niektóre salony posiadają zmodyfikowane godziny otwarcia.

Otwarte placówki Sony Center

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Vobis

Według informacji umieszczonych na stronie wszystkie punkty partnerskie Vobis pozostały otwarte. Niektóre z nich znajdują się w galeriach handlowych, więc lepiej skontaktować się przed wybraniem na zakupy. Możliwe, że Vobis nie zaktualizował jeszcze swojej strony.

Adresy sklepów Vobis i godziny otwarcia znajdziesz tutaj.

X-Kom

Większość salonów X-Kom zostało zamienionych na punkty odbioru zamówień internetowych.

Aktualna sytuacja w sklepach X-Kom

Placówki stacjonarne w Białej Podlaskiej, Częstochowie, Gliwicach oraz Tarnowskich Górach pracują normalnie.

Aby rozładować ruch w sklepach X-Kom umożliwia wcześniejszą rezerwację wizyty przez Booksy.