Które sklepy z elektroniką są otwarte - lista listopad 2020 [23.11.2020]

Planujesz zakup elektroniki, ale boisz się zamawiania przez Internet? A może po prostu chcesz na własne oczy zobaczyć i porównać sprzęt przed zakupem? Sprawdzamy, które sklepy są otwarte w trakcie drugiej fali pandemii koronawirusa.

Pandemia koronawirusa przeniosła większą część sprzedaży do sieci, ale nie każdy sprzęt można łatwo kupić przez Internet. Większość sklepów elektronicznych zachęca do zakupów w sieci kusząc nas coraz to nowymi promocjami oraz długimi czasami na zwrot towaru. To dobry sposób na zakup, gdy dokładnie wiemy, jaki sprzęt chcemy kupić.

Sklep Media Markt w galerii handlowej

Co w momencie, gdy zastanawiamy się, jaki model wybrać? W takiej sytuacji najlepiej osobiście wybrać się do sklepu i na własne oczy sprawdzić dostępne modele. Niestety w związku z pandemią koronawirusa oraz nowymi rozporządzeniami nie wszystkie sklepy stacjonarne z elektroniką pozostają otwarte.

W niniejszym materiale sprawdzamy, które sklepy z elektroniką oferują możliwość zakupu stacjonarnie (kolejność alfabetyczna).

AKTUALIZACJA 23.11.2020

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami wydanymi w sobotę - 21 listopada 2020 roku od 28 listopada 2020 wszystkie sklepy mogą pozostać otwarte w najbliższym reżimie sanitarnym. Oznacza to, powrót funkcjonowania sklepów z elektroniką w galeriach handlowych. Część z nich (np. salony X-Kom) nadal służyć będą jedynie do odbioru wcześniej złożonych zamówień.

ABFoto

ABFoto nie zaktualizowało jeszcze swojej witryny, ale na stronie znajdziemy komunikat, z którego wynika, że wszystkie sklepy w galeriach handlowych zostają zamknięte do odwołania. W dalszym ciągu zamówienia można składać w sklepie internetowym.

Zamknięcie sklepów ABFoto

Więcej informacji o zamknięciu sklepów ABFoto znajduje się tutaj.

Alsen

Alsen to sieć sklepów, która współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi prowadzącymi poszczególne placówki. Firma nie wydała jednoznacznej decyzji co do zamknięcia sklepów. Przeważająca część placówek mieści się w niewielkich pasażach handlowych lub jest w oddzielnych lokalach. Większość sklepów pozostała otwarta, ale przed udaniem się na zakupy najlepiej sprawdzić dokładnie godziny otwarcia lub skontaktować się z danym sklepem.

Pełną listę sklepów Alsen z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Empik

Empik posiada w swojej ofercie mnóstwo produktów. Część asortymentu to prasa w związku z czym wszystkie placówki Empik w galeriach handlowych pozostają otwarte.

Sklepy Empik pozostają otwarte

Pełną listę sklepów Empik z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Media Expert

Media Expert posiada zarówno sklepy wolnostojące, jak i placówki znajdujące się w galeriach handlowych. Część placówek została zamknięta. Mowa o sklepach znajdujących się w pasażach handlowych. W tych punktach można jedynie odebrać zamówienia internetowe. Sklepy wielkopowierzchniowe w większości pozostały otwarte.

Część sklepów Media Expert pełni funkcję punktów odbioru zamówień internetowych

Pełną listę otwartych sklepów Media Expert z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Komputronik

Komputronik podobnie, jak Media Expert posiada sklepy wolnostojące oraz zlokalizowane w galeriach handlowych. Na stronie znajdziemy informacje, że wszystkie salony Komputronik z wyłączeniem tych znajdujących się w galeriach handlowych pozostają otwarte i czekają na klientów.

Komputronik zamyka sklepy w galeriach handlowych

Pełną listę otwartych sklepów Komputronik z godzinami otwarcia znajdziesz tutaj.

Komputerowni informuje, że sklepy w galeriach handlowych pozostaną zamknięte do 29 listopada 2020 roku. Do tego czasu prowadzić będą sprzedaż internetową. Wspomogą także dział obsługi klienta.

Media Markt

Media Markt posiada sklepy wolnostające oraz znajdujące się w galeriach handlowych. Co ciekawe strona informuje, że otwarte są również salony w galeriach handlowych. Dotyczy to między innymi sklepu w Galerii Wieleńskiej w Warszawie. Media Markt znajduje się tam wewnątrz marketu spożywczego Carrefour.

Media Markt zamknął część sklepów

Media Markt przygotowało specjalną stronę na której sprawdzimy, jak funkcjonują poszczególne sklepy oraz jakie są godziny otwarcia.

Morele

Morele na początku pandemii w marcu 2020 roku zamknęło wszystkie swoje netpunkty. Oznacza to, że zamówienia dostarczane są tylko i wyłącznie do punktów odbioru takich, jak Paczkomat, Żabka, Poczta Polska lub kurierem. Nie ma możliwości odbioru w sklepie fizycznym.

Sposoby dostawy zamówień z Morele

Neonet

Neonet posiada sklepy wolnostające oraz zlokalizowane w galeriach handlowych. Sklepy są otwarte.

Zamknięty sklep Neonet

Dokładną listę otwartych sklepów wraz z godzinami pracy znajdziesz tutaj. Neonet wydłużył także godziny pracy niektórych salonów w Black Friday oraz sobotę 28.11.

OleOle

OleOle nie posiada sklepów stacjonarnych. Firma proponuje odbiór w punktach odbioru osobistego. Placówki działają normalne.

Punkty odbioru OleOle

Listę punktów odbioru osobistego wraz z aktualnymi godzinami pracy znajdziesz tutaj.

RTV Euro AGD

RTV Euro AGD posiada większość sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych. Placówki te zostały zamknięte do odwołania.

Sklepy wolnostojące pozostały otwarte, ale posiadają zmodyfikowane godziny otwarcia. Dodatkowo RTV Euro AGD uruchomiło punkty odbioru osobistego działające od poniedziałku do soboty.

Mapa sklepów RTV Euro AGD

Informacje na temat godzin otwarcia sklepów stacjonarnych oraz punktów odbioru osobistego RTV Euro AGD znajdziesz tutaj.

Sony Center

Sony Center posiada w Polsce ponad 20 placówek stacjonarnych. Większość z nich znajduje się w galeriach handlowych. Pomimo tego sklepy pozostają otwarte, ponieważ świadczą także usługi serwisowe. Niektóre salony posiadają zmodyfikowane godziny otwarcia.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Vobis

Vobis na swojej stronie informuje, że część sklepów działa w ograniczonym zakresie. Firma prosi o kontakt z poszczególnymi placówkami, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zamknięcie sklepów Vobis

Adresy sklepów Vobis i godziny otwarcia znajdziesz tutaj.

X-Kom

Od 23 listopada 2020 X-Kom przywrócił do pracy wszystkie salony stacjonarne. Niestety w dalszym ciągu działają one w ograniczonym zakresie - możliwy jest jedynie szybki odbiór zamówionego wcześniej sprzętu.

Normalnie pracują cztery salony usytuowane w Białej Podlaskiej, Częstochowie, Gliwicach oraz Tarnowskich Górach.

X-Kom umożliwia także wcześniejszą rezerwację wizyty przez Booksy.

