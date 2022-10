Który abonament ze smartfonem w Orange wybrać? Przedstawiamy najlepsze oferty operatora

Przeglądamy oferty na abonament z telefonem w sieci Orange. Sprawdź, która z propozycji będzie najlepsza dla Ciebie.

Abonament ze smartfonem jest obecnie jednym z najwygodniejszych sposobów płacenia za smartfon. Dzięki temu rozwiązaniu - w ramach jednej, cyklicznej płatności - możemy spłacać raty za urządzenie oraz odnawiać pakiet usług mobilnych. Orange jest jednym z największych operatorów sieci komórkowych w Polsce, a w ofercie firmy znajdziemy sporo opcji abonamentowych. W tym tekście przeglądamy oferty, w ramach których możemy także skorzystać z zakupu smartfona.

Jakie abonamenty z telefonem oferuje Orange?

Orange oferuje cztery typy abonamentu, które różnią się od siebie wysokością opłat oraz możliwościami, jakie oferują użytkownikom. Największym kontrastem pomiędzy poszczególnymi opcjami będzie ilość dostępnego internetu, wielkość rabatów na dodatki do abonamentu oraz dostęp do sieci 5G.

Abonament za 40 zł/mc

Najtańszy z abonamentów w ofercie Orange. W ramach tego planu otrzymujemy nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y w kraju, a także w państwach Unii Europejskiej. Ilość internetu mobilnego dostępna dla użytkowników tego pakietu to 5 GB na miesiąc. Niestety, wybierając najtańszy abonament nie otrzymujemy możliwości korzystania z sieci 5G. Podczas składania zamówienia możemy wykupić dodatkową opcję, w ramach której dostaniemy HBO Max ze zniżką. Opłata miesięczna za tę funkcję będzie wynosiła 25 zł na miesiąc.

Abonament za 50 zł/mc

W ramach droższej oferty także otrzymujemy nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y w kraju oraz państwach Unii Europejskiej. Ilość internetu mobilnego dostępna dla użytkowników tego pakietu to 15 GB na miesiąc. Niestety, w tym wypadku również nie otrzymamy możliwości korzystania z sieci 5G. Podczas składania zamówienia możemy zakupić dodatkowy pakiet, w ramach którego dostaniemy HBO Max ze zniżką. Opłata miesięczna, za korzystanie z platformy streamingowej, w tej ofercie będzie wynosiła 25 zł na miesiąc.

Abonament za 60 zł/mc

Pierwszy z droższych planów abonamentowych, który wyróżnia się przede wszystkim dostępem do sieci 5G. To jednak nie wszystko: oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów oraz MMS-ów (podobnie jak w poprzednich pakietach) otrzymamy także 60 GB internetu mobilnego do wykorzystania w ciągu miesiąca. To zdecydowanie więcej niż w przypadku poprzednich ofert. Podczas składania zamówienia możemy zakupić dodatkowy pakiet, w ramach którego dostaniemy HBO Max, za które zapłacimy 20 zł na miesiąc.

Abonament za 80 zł/mc

Najdroższy z planów abonamentowych. W ramach oferty otrzymujemy wszystkie bonusy dostępne przy tańszych wariantach, jednak tutaj zyskamy aż 120 GB internetu mobilnego. Pakiet umożliwia także korzystanie z sieci 5G, a ewentualna opłata za dodatek w postaci HBO Max będzie wynosiła jedynie 5 zł za miesiąc.

Dodatkowe rabaty - jak zaoszczędzić na abonamencie w Orange

Sieć komórkowa Orange udostępnia swoim klientom kilka opcji, dzięki którym możemy zaoszczędzić podczas opłat za abonament.

1 miesiąc abonamentu za 0 zł

Jeżeli złożymy zamówienie online, na stronie internetowej operatora, to otrzymamy w prezencie 1 miesiąc abonamentu za darmo. W zależności od naszego planu rabat może wynosić 40 zł/50 zł/60 zł lub 80 zł. Warto jednak pamiętać, że oferta obowiązuje jedynie na stronie Orange.

Bonus dla przenoszących numer

Dla użytkowników, którzy przenoszą swój numer od innego Operatora, Orange przygotowało dodatkowy bonus. Wybierając jeden z ich abonamentów otrzymamy dodatkowe 2 miesiące bez opłat. Składając zamówienie online możemy więc zyskać aż 3 miesiące abonamentu za 0 zł. W zależności od naszego planu, oszczędność będzie wynosiła 120 zł/150 zł/180 zł lub 240 zł.

Drugi smartfon za 1zł

Interesująco przedstawiają się także oferty na poszczególne smartfony, dzięki którym możemy zakupić drugi model za zaledwie 1 zł. Rabat obejmuje takie pary urządzeń jak: Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy A13, Xiaomi Redmi 10 + Xiaomi Redmi 9A czy Realme C25Y + Realme C11.

Ciekawe smartfony dostępne w abonamencie

Ceny poszczególnych urządzeń mogą się różnić w zależności od wybranej przez nas taryfy. Jeżeli któryś z poniższych smartfonów Cię zainteresował, to warto wejść w załączony przez nas link i sprawdzić ile będzie wynosiła opłata dla twojego planu abonamentowego. Oferty na wszystkie urządzenia możecie znaleźć tutaj.

Galaxy A53

Opłata miesięczna: 73 zł / Łącznie za urządzenie: 1752 zł

Galaxy S22

Opłata miesięczna: 150 zł / Łącznie za urządzenie: 3899 zł

iPhone 13 mini

Opłata miesięczna: 134 zł / Łącznie za urządzenie: 3915 zł

Xiaomi 12 Pro

Opłata miesięczna: 204,99 zł / Łącznie za urządzenie: 5118,76 zł