Który iPhone kupić? iPhone 14 vs iPhone 13 - decyzja wcale nie będzie łatwa

iPhone 14 w końcu ujrzał swiatło dzienne! Długo oczekiwany smartfon został w końcu zaprezentowany 7 września na zorganizowanej przez Apple konferencji Far Out. Od wielu tygodni czekaliśmy na ten smartfon, jednak dochodziły do nas też słuchy, że może on nie być najbardziej ekscytującą generacją telefonu od firmy z Cupertino. Sprawdzamy więc, co się zmieniło w stosunku do poprzedniego modelu.

iPhone 13 vs iPhone 14 - wygląd zewnętrzny

Podstawowa wersja iPhone'a 14 będzie miała twardy orzech do zgryzienia ze swoją starszą wersją. Premiera nowych telefonów potwierdziła poprzednie przypuszczenia i wygląda na to, że iPhone 14 będzie praktycznie klonem poprzedniej wersji. Niestety pod maską również wprowadzi bardzo niewiele zmian.

Znaleźliśmy jednak kilka nowych elementów. Oczywiście pierwszy z nich to nowe kolory - w tym roku najciekawszy jest nowy odcień fioletu, ale możemy wybierać spośród 5 różnych barw. Ponadto nowy iPhone często różni się od starszego modelu umiejscowieniem aparatów z tyłu. Co prawda nie zmieniło się ich rozmieszczenie, ale za to aparaty w czternastce są większe od poprzednika.

iPhone 13 vs iPhone 14 - ekran

Wiele osób bardzo liczyło na duże zmiany dotyczące ekranu w nadchodzącym iPhonie 14. Niestety okazuje się, że firma z Cupertino zarezerwowała te ulepszenia dla wersji Pro swojego telefonu. Zwykła czternastka dostała dokładnie ten sam panel, co poprzednik: wyświetlacz OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli, a wszystko z odświeżaniem zaledwie 60 Hz. Ciężko powiedzieć coś innego niż tylko: szkoda.

iPhone 13 vs iPhone 14 - aparaty

Tutaj spotkało nas małe zaskoczenie, gdyż Apple zdecydowało się jednak na pewną zmianę w aparatach najnowszych telefonów. iPhone 14 co prawda dostanie matryce o tej samej, 12 MP rozdzielczości co poprzednia wersja, jednak będzie to sensor o większej powierzchni. Dzięki temu będzie on w stanie przechwycić więcej światła, co wpłynie na jakość zdjęć w każdym warunkach. Co więcej, nowy telefon będzie wyposażony w nowy algorytm przetwarzania obrazu Photonic Engine, dzięki któremu zarówno kolory i kontrast, jak i zdjęcia w słabym świetle, będą o wiele ładniejsze i bardziej naturalne.

Apple wyposażyło swojego flagowca w przedni aparat z funkcją autofocus. Już teraz iPhone 13 jest jednym z najlepszych smartfonów do zdjęć dostępnych na rynku, a nowa kamera do selfie może sprawić, że kolejny model flagowca tylko umocni swoją pozycję w tym segmencie. Szczególnie dziś, gdy często wykorzystujemy przedni aparat do wielu rzeczy - od lekcji online do tworzenia treści w internecie - może to byś ciekawe ulepszenie.

iPhone 13 vs iPhone 14 - specyfikacja techniczna

Najbardziej zaskakującą jednak, jak i najbardziej rozczarowującą, jest sytuacja dotycząca specyfikacji technicznej iPhone'a 14. Po raz pierwszy w historii, ma wykorzystywać procesor poprzedniej generacji! Według raportu, iPhone 13 i iPhone 14 mają działać dzięki temu samemu Apple A15 - nawet taktowanie procesora ma pozostać na tym samym poziomie. Wygląda więc na to, że wydajność nowego telefonu będzie dokładnie taka sama, jak poprzednika.

Zmieni się jedynie układ graficzny tego czipu. W iPhonie 13 miał on 4 rdzenie, a nowy model dostanie o jeden rdzeń więcej, co przełoży się na około 18% lepszą wydajność w intensywnych graficznie aplikacjach. iPhone 14 dostanie też nowe chłodzenie, dzięki któremu będzie mógł dłużej utrzymać maksymalną efektywność procesora.

Jedyną znaczącą różnicą jest pamięć RAM oferowana w iPhonie 14. Nowe urządzenie będzie produkowane z 6 GB pamięci operacyjnej, co jest zdecydowanym krokiem do przodu w porównaniu do poprzednika, który miał zaledwie 4 GB. Nie ma za to różnicy w pamięci wewnętrznej - oba telefony dostępne będą w konfiguracja z 128/256 i 512 GB miejsca na pliki.

iPhone 13 vs iPhone 14 - cena

Kolejnym aspektem, który ma się nie zmienić, jest cena nowego telefonu. Aktualnie iPhone 13 kosztuje 4499 zł na stronie producenta. Cena czternastki rozpoczyna się niestety zdecydowanie wyżej. W najtańszej konfiguracji zapłacimy za nią aż 5199 zł, a ceny tylko rosną w miarę zwiększania pamięci wewnętrznej.

iPhone 13 vs iPhone 14 - czy warto wymienić?

Jak widać z tego porównania, różnice między iPhonem 13 a 14 są wyłącznie kosmetyczne. W tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich, nowy telefon nie będzie się nawet bronił lepszą wydajnością. Wygląda więc na to, że w tym roku wymiana iPhone'a 13 na 14 nie ma zbyt dużego sensu. Z kolei jeśli szukacie nowego iPhone'a, warto też rozejrzeć się raczej za trzynastką - może nawet uda się znaleźć ją z drugiej ręki w o wiele lepszej cenie.