Który model iPhone'a 14 sprzedaje się najlepiej? Wyniki sprzedaży mogą Cię zaskoczyć

Na początku września Apple zaprezentowało tegoroczne modele swoich flagowych smartfonów. Sprawdź, który z nich cieszy się największą popularnością wśród kupujących.

Apple spotkało się ze sporą falą krytyki za niewielką ilość zmian w podstawowych modelach iPhone'a 14. Bazowe wersje smartfona prawie nie różnią się od swoich poprzedników, a wśród najważniejszych modyfikacji znajdziemy nieco ulepszony (ale wciąż ten sam, co w zeszłym roku) procesor Apple A15 Bionic oraz nową kamerę główną (oferującą jednak identyczną rozdzielczość co ta w iPhonie 13). Większość innowacyjnych rozwiązań trafiła jedynie na modele 14 Pro oraz 14 Pro MAX.

Droższe warianty zostały wyposażone w nowy procesor Apple A16 Bionic, drobne wcięcie na kamerkę do selfie, które zastąpiło notcha oraz kamerę główną o rozdzielczości 48 MP. Wersje Pro otrzymały także funkcję Alaways on Display, która znana jest użytkownikom Androida od dawna.

[Analysis] Apple、iPhone 14與供應鏈的近期趨勢預測 / Some predictions for the recent trends of Apple, iPhone 14, and supply chain @mingchikuo https://t.co/nNReMRcGQH — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 20, 2022

Nic więc dziwnego, że według raportu przygotowanego przez analityka Ming-Chi Kuo, to właśnie iPhone 14 Pro MAX cieszy się największą popularnością wśród użytkowników kupujących tegoroczne flagowce Apple. Wygenerował on od 30% do 35% sprzedaży wszystkich modeli. Według analizy, warianty Pro oraz Pro MAX są zdecydowanie popularniejsze od podstawowych wersji smartfona i wspólnie wygenerowały ponad 60% sprzedaży.

Z jednej strony te wyniki nie są niczym zaskakującym. iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus bardzo mocno przypominają zeszłoroczne odsłony urządzenia, a w sieci pojawiło się mnóstwo materiałów odradzających zakup tych wariantów. Z drugiej strony, wersje Pro oraz Pro MAX są znacznie droższe, a ich ceny (na polskim rynku) zaczynają się dopiero od 6499 zł.