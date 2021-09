Ktoś jest w twoim domu - Netflix zapowiada nowy horror!

Kolejny horror pojawi się w ofercie Netflixa. Zobaczcie zwiastun produkcji, którą obejrzymy w październiku.

W tym tygodniu Netflix usunie ze swojej oferty kilka horrorów. Gigant streamingowy planuje nam to jednak zrekompensować. Na kanale Youtube producenta pojawił się zwiastun horroru Ktoś jest w twoim domu. Premiera filmu będzie miała miejsce już za niecały miesiąc, a dokładnie 6 października. Jego zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

Film opowie historię uczennicy liceum (Sydney Park) i innych osób z jej klasy w nowej szkole, które stają się celem zamaskowanego mordercy. Tajemnicza osoba zamierza ujawnić światu ich mroczne sekrety. Film został nakręcony na podstawie bestsellerowej powieści z listy New York Timesa autorstwa Stephanie Perkins. Reżyseruje Patrick Brice.

W obsadzie filmu znajdziemy Sydney Park (The Walking Dead, Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki), Théodore Pellerin (Jak zostać Bogiem na Florydzie, Geneza) oraz Asjha Cooper (All American, Faking It, Chicago Med). Reżysera filmu: Patricka Brice'a znamy z Pokoju 104, Korpoludków oraz Dziwaka.

Ktoś jest w twoim domu

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Patrick Brice

: Patrick Brice Scenariusz : Henry Gayden

: Henry Gayden Gatunek : horror

: horror Obsada : Sydney Park, Théodore Pellerin, Asjha Cooper, Dale Whibley, Jesse LaTourette, Diego Josef, Burkley Duffield, Sarah Dugdale

: Sydney Park, Théodore Pellerin, Asjha Cooper, Dale Whibley, Jesse LaTourette, Diego Josef, Burkley Duffield, Sarah Dugdale Data premiery : 6 października

: 6 października Kategoria wiekowa: 16+

