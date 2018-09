Ktoś przechwycił twoje dane logowania? Firefox Monitor to sprawdzi. Nowa usługa Mozilli

Nowa inicjatywa Mozilla Foundation o nazwie Firefox Monitor ma za zadanie skanować sieć w poszukiwaniu wycieków danych (między innymi adresów e-mail oraz danych logowania). Dzięki temu możemy szybko sprawdzić czy konto, którego używamy na co dzień nie wpadło przypadkiem w niepowołane ręce.

Firefox Monitor powstał we współpracy z popularnym serwisem Have I Been Pwned. Po uruchomieniu przeglądarki i wejściu na monitor.firefox.com wystarczy wpisać swój adres e-mail (poniżej widnieje informacja, że nie będzie on przechowywany na stronie) i nacisnąć przycisk Scan.

W tym momencie następuje przeszukiwanie baz danych zawierających informacje o wyciekach. Ewentualne incydenty, w których nasze konto zostało przechwycone zostaną wyświetlone w podsumowaniu podzielonym na serwisy lub usługi. Przy okazji Firefox Monitor dostarcza informacji o zakresie takiego wycieku.

Mozilla oferuje również możliwość założenia konta w usłudze Firefox Monitor. Dzięki temu będziemy dostawać na skrzynkę pocztową informacje o kolejnych wyciekach danych, w sytuacji jeśli nasze konto pocztowe znajdzie się na liście przechwyconych informacji. Oczywiście warto pamiętać, że rozwiązanie nie uchroni nas przed kradzieżą danych.

Dobrą praktyką jest regularne zmienianie hasła. Warto też używać różnych haseł do różnych usług, z których korzystamy. Siła samego hasła także ma ogromne znaczenie. W tej kwestii polecamy korzystanie z menedżerów haseł, które nie tylko bezpiecznie je przechowują, ale często oferują również generator, który dostatecznie utrudnia złamanie hasła.