Ktoś zbudował w Minecrafcie działający komputer, na którym możesz pograć w... Minecrafta

Czego to ludzie nie wymyślą - powstało coś, co zapewne zaskoczyłoby samego twórcę Mincerafta.

O tym, żejest fenomenem, nikogo przekonywać nie trzeba. Lata mijają, jego popularność nie spada - a co jakiś czas pojawiają się nowości i przyciągające uwagę elementy. Projekttrafił na czołówki serwisów technologicznych, ponieważ umożliwia zbudowanie w grze wirtualnego komputera, na którym można odpalić... Minecrafta. Grasz w grę, w której grasz w grę - "Incepcja" się przy tym chowa. Komputer ten to właśniei był wyposażony w odpowiednik 8-bitowego procesora z taktowaniem zegara 1 Hz oraz 256 bitami RAM. W pierwszej wersji można było na nim zagrać w proste gry, jak Tetris, Snake czy Connect Four. Wszystkie w rozdzielczości 32 x 32.

Komputer zbudowany jest z materiału Redstone (czerwienit), a jego aktualizacja znaczne zwiększyła możliwości wirtualnej maszyny. Udało się podnieść ilość RAM do 256 bitów oraz wprowadzić procesor graficzny AMOGUS z 6 bajtami pamięci graficznej. Rozdzielczość podskoczyła do 96 x 96. oczywiście Minecraftowi w Minecrafcie daleko od perfekcyjnego wyglądu, ale kto wie - może uda się jeszcze bardziej ulepszyć wirtualną maszynę. Póki co gra wygląda tak:

Gracz o nicku Sammyuri, który odpowiada za rozwój projektu Chungus 2, zapowiada, że będzie systematycznie ulepszać maszynę. Jednym z celów jest uruchomienie na niej także gry Doom. Jeśli tak dalej pójdzie, w Minecrafcie mogą zagościć salony wirtualnych gier, a stąd już krok do tego, aby grać tam również w inne produkcje.

