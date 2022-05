Kubuś Puchatek jako seryjny morderca? Poznaj ''Blood and Honey''

Niemal każdemu z nas bliska jest postać kultowego już - Kubusia Puchatka. Czy tym razem trafi na ekrany jako krwawy bohater horroru?

Kubuś Puchatek

O Kubusiu Puchatku świat usłyszał po raz pierwszy w 1926 roku, w powieści A.A. Milne’a. Bohaterowie lubianej opowieści wystąpili również na dużych ekranach, w animowanych, krótko i długometrażowych filmach Disneya. Pierwsza ekranizacja w 1977 roku to dopiero początek kariery filmowej Kubusia i przyjaciół - na ten moment, są to kultowe postacie znane wielu pokoleniom.

Kubuś Puchatek jako seryjny morderca?

Jako że wraz z 1 stycznia, możliwe jest wykorzystywanie wizerunku Kubusia Puchatka na rzecz niezależnych projektów, możemy ujrzeć bohatera w zupełnie innej scenerii. Opuszcza on Stumilowy Las i zamienia się w brutalnego niedźwiedzia. Makabryczne losy inspirowane postacią zostaną wykorzystane w nadchodzącym horrorze pt. ''Winnie the Pooh: Blood and Honey''.

Kategoria: Horror

Reżyseria: Rhys Frake-Waterfield

Obsada: Craig David Dowsett, Maria Taylor, Danielle Ronald, May Kelly, Natasha Tosini, Amber Doig-Thorne, Chris Cordell

Głównym bohaterem jest mężczyzna, który nosi maskę przypominającą wizerunek Kubusia Puchatka, jednak na próżno szukać tu sielanki. Naszej uwadze nie umknęła również postać stylizowana na lubianego Prosiaczka. Fabuła w dalszym ciągu pozostaje tajemnicą, jednak największa uwaga z pewnością będzie skupiona na krwi, aniżeli miodzie.

Winnie the Pooh: Blood and Honey - premiera

Na ten moment nie określono konkretnej daty premiery - w dalszym ciągu trwają zdjęcia do filmu.

