Kuchenny niezbędnik od słynnego restauratora dostępny w Lidlu!

Lidl ma dla nas ciekawą propozycję – w przyszłym tygodniu do sklepów trafi urządzenie kuchenne z kolekcji słynnego restauratora. O dziwo, w niewygórowanej, a nawet naprawdę rozsądnej cenie.

Spis treści

W Lidlu co rusz pojawiają się jakieś ciekawe kolekcje. Nie inaczej będzie w przyszłym tygodniu, gdy do oferty trafi kolekcja kuchennych sprzętów i akcesoriów Masterpro od Modesta Amaro. Co warto upolować i kiedy oferta będzie obowiązywać? Poniżej znajdziesz wszystkie szczegóły.

Blender ręczny Masterpro BGMP-9114

Jest to mikser ręczny o mocy 1000 W. Został wykonany ze stali nierdzewnej. Producent przekonuje, że urządzenie wyposażono w cichy i wydajny silnik DC. Komfort użytkowania z pewnością podnosi regulacja prędkości. Natomiast za precyzyjną pracę odpowiadać ma ostrze ze stali nierdzewnej. Dodatkowo, blender ma wąski i ergonomiczny uchwyt, ułatwiający trzymanie.

Zobacz również:

Parametry:

materiał: stal szlachetna

wymiary: ok. 37 x 6,5 cm

waga: ok. 790 g

Blender Masterpro będzie dostępny w Lidlu wyłącznie w sobotę, 18 marca 2023 r., w cenie 119 zł. Szczegóły oferty znajdziesz pod tym linkiem, a pozostałe produkty z kolekcji Modesta Amaro możesz poznać, przechodząc do tej zakładki.

W ramach tej oferty dostępny będzie też elektryczny młynek do soli i pieprzu Masterpro BGMP-6108. Kupisz go za 39,99 zł – naszym zdaniem, to całkiem rozsądna cena.

Co jeszcze będzie w przyszłym tygodniu w Lidlu?

Od czwartku, 16 marca 2023 r., w popularnym dyskoncie kupisz natomiast funkcjonalny automat do pieczenia chleba oraz stylowy czajnik elektryczny. Czy warto?

Automat do pieczenia chleba marki Silvercrest

Urządzenie wyposażono w haki do zagniatania oraz formę do pieczenia, które zostały pokryte wysokiej jakości powłoką zapobiegającą przywieraniu. Automat ma funkcję utrzymywania ciepła przez 60 min. Możliwe jest ustawienie wagi chleba w zakresie 1000/1250/1500 g. Dodatkowo, urządzenie ma 15-godzinny timer do opóźnionego startu pieczenia oraz możliwość zaprogramowania nawet 8 własnych przepisów. Użytkownik ma do dyspozycji łącznie 16 programów i 3 wybierane poziomy zbrązowienia. Proces przygotowania chleba – mieszanie, ugniatanie, proces wyrastania i pieczenie – jest w pełni automatyczny. Będzie dostępny w Lidlu za 299 zł zamiast 349 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Czajnik elektryczny Silvercrest SWKC 3000 E3

Producent zapewnia, że czas gotowania litra wody wynosi ok. 2 minuty i 50 sekund. Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia przed pracą na sucho i przed przegrzaniem. Czajnik jest bezprzewodowy i obracany o 360 stopni. Będzie dostępny w Lidlu za 129 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Lidlomix znów dostępny!

W przyszłym tygodniu możemy też spodziewać się powrotu słynnego robota Monsieur Cuisine Smart. O szczegółach przeczytasz w tym artykule.