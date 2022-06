Kulawe konie – sezon 2. Fabuła, data premiery, obsada. Co wiemy o serialu?

"Kulawe konie" szybko zyskały popularność na platformie Apple TV, a my sprawdzamy, co z kontynuacją szpiegowskiego serialu. Zebraliśmy wszystkie informacje o drugim sezonie produkcji z Garym Oldmanem i Kristin Scott Thomas.

Kulawe konie – najważniejsze informacje

Serial szpiegowski na podstawie powieści Micka Herrona o tym samym tytule. Produkcja opowiada o grupie pechowych agentów MI5, którzy zostają "zesłani" do wydziału znanego mieszczącego się w Slough House – zaniedbanym domu w centrum Londynu. Działem kieruje odstręczający Jackson Lamb (Gary Oldman), agent, który lata świetności ma dawno za sobą. Pełną nudy i biurokracji wegetację przerywa im intryga szpiegowska związana z pewnym porwaniem.

Pierwszy sezon serialu jest dostępny na platformie Apple TV.

Tytuł: Kulawe konie

Kulawe konie Twórcy: Will Smith

Will Smith Gatunek: thriller szpiegowski

thriller szpiegowski Liczba potwierdzonych sezonów: 4

4 Liczba dostępnych odcinków: 6

6 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Wielka Brytania/USA

W skład cyklu Slough House wchodzą:

Kulawe konie

Martwe lwy

Prawdziwe tygrysy

Spook Street

Joe Country

Sezon 1

Pierwszy sezon serialu powstał na podstawie pierwszej powieści z cyklu Micka Herrona. Agent River Cartwright (Jack Lowden) zostaje zdegradowany i zmuszony do dołączenia do jednostki pod dowództwem Jacksona Lamba, rezydującej w Slough House. W wydziale pracują agenci zwani kulawymi końmi – niekompetentni, zawodni, irytujący i bezużyteczni. Zajmują się sprawami o niskim znaczeniu i wykonują uciążliwe zadania będące częścią większych śledztw. Ich monotonną rzeczywistość zmienia porwanie nastolatka przez ultraprawicową bojówkę, która ma zamiar transmitować egzekucję chłopaka. Podwładni Lamba nieoczekiwanie stają w centrum wielowątkowego spisku, który może przesądzić o ich losie.

Sezon 2

Drugi sezon Kulawych koni powstaje na podstawie książki Martwe lwy. W drugiej części cyklu agenci ze Slough House otrzymują zadanie ochrony rosyjskiego oligarchy, którego MI5 chce zwerbować jako współpracownika. Tymczasem dawny szpieg, Dickie Bow, zostaje znaleziony martwy, a Jackson Lamb nie chce przyjąć do wiadomości, że śmierć była efektem wypadku. Rozpoczyna śledztwo, które prowadzi go do sekretów z czasów Zimnej Wojny.

Nie wiadomo, w jakim stopniu drugi sezon serialu będzie podążał za książkowym materiałem.

Data premiery

Drugi sezon Kulawych koni ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery nie została na razie ustalona.

Obsada

W drugim sezonie Kulawych Koni z pewnością znów zobaczymy Gary'ego Oldmana w roli Jacksona Lamba, Kristin Scott Thomas jako Dianę Taverner i Jonathana Pryce'a jako Davida Cartwrighta.

W obsadzie znajduje się również:

Jack Lowden – River Cartwright

– River Cartwright Saskia Reeves – Catherine Standish

– Catherine Standish Rosalind Eleazar – Louisa Guy

– Louisa Guy Dustin Demri-Burns – Min Harper

– Min Harper Christopher Chung – Roddy Ho

Zwiastun

Pojawiła się krótka zapowiedź drugiego sezonu Kulawych koni:

Sezon 3

Trzeci sezon serialu będzie oparty na powieści Prawdziwe tygrysy. Data premiery sezonu nie jest jeszcze znana.

Sezon 4

Czwarty sezon serialu będzie oparty na powieści Spook Street. Data premiery sezonu nie jest jeszcze znana.

