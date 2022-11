Kulawe konie sezon 2 – kiedy odcinek 1? Powrót szpiegowskiego serialu Apple TV

Nowy sezon, nowa zagadka szpiegowska. Z czym tym razem przyjdzie zmierzyć się Jacksonowi Lambowi i jego agentom? Oto wszystko, co wiemy o 2. sezonie Kulawych koni.

Kulawe konie – najważniejsze informacje

Serial szpiegowski na podstawie powieści Micka Herrona o tym samym tytule. Produkcja opowiada o grupie pechowych agentów MI5, którzy zostają "zesłani" do wydziału znanego mieszczącego się w Slough House – zaniedbanym domu w centrum Londynu. Działem kieruje odstręczający Jackson Lamb (Gary Oldman), agent, który lata świetności ma dawno za sobą. Pełną nudy i biurokracji wegetację przerywa im intryga szpiegowska związana z pewnym porwaniem.

Pierwszy sezon serialu jest dostępny na platformie Apple TV.

Tytuł: Kulawe konie (Slow Horses)

Kulawe konie (Slow Horses) Twórcy: Will Smith

Will Smith Gatunek: thriller szpiegowski

thriller szpiegowski Liczba potwierdzonych sezonów: 4

4 Liczba dostępnych odcinków: 6

6 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Wielka Brytania/USA

W skład cyklu Slough House wchodzą:

Kulawe konie

Martwe lwy

Prawdziwe tygrysy

Spook Street

Joe Country

Sezon 1

Pierwszy sezon serialu powstał na podstawie pierwszej powieści z cyklu Micka Herrona. Agent River Cartwright (Jack Lowden) zostaje zdegradowany i zmuszony do dołączenia do jednostki pod dowództwem Jacksona Lamba, rezydującej w Slough House. W wydziale pracują agenci zwani kulawymi końmi – niekompetentni, zawodni, irytujący i bezużyteczni. Zajmują się sprawami o niskim znaczeniu i wykonują uciążliwe zadania będące częścią większych śledztw. Ich monotonną rzeczywistość zmienia porwanie nastolatka przez ultraprawicową bojówkę, która ma zamiar transmitować egzekucję chłopaka. Podwładni Lamba nieoczekiwanie stają w centrum wielowątkowego spisku, który może przesądzić o ich losie.

Sezon 2

Drugi sezon Kulawych koni powstaje na podstawie książki Martwe lwy. W drugiej części cyklu agenci ze Slough House otrzymują zadanie ochrony rosyjskiego oligarchy, którego MI5 chce zwerbować jako współpracownika. Tymczasem dawny szpieg, Dickie Bow, zostaje znaleziony martwy, a Jackson Lamb nie chce przyjąć do wiadomości, że śmierć była efektem wypadku. Rozpoczyna śledztwo, które prowadzi go do sekretów z czasów Zimnej Wojny.

Nie wiadomo, w jakim stopniu drugi sezon serialu będzie podążał za książkowym materiałem.

Twórcy serii potwierdzili już, że Kulawe konie otrzymają również sezon 3 i 4. Ich daty premier są jednak nieznane.

Obsada

W drugim sezonie Kulawych koni powróci większość obsady sezonu pierwszego. Jeśli chcecie przypomnieć sobie bohaterów i aktorów pojawiających się w serialu, zajrzyjcie do naszej galerii.

Slow Horses sezon 2 – obsada i bohaterowie

Slow Horses sezon 2 – obsada i bohaterowie ( ) × Jackson Lamb Jackson Lamb Aktor: Gary Oldman Zwierzchnik Slough House. Niegdyś świetny agent, pamiętający czasy Zimnej Wojny, obecnie zdyskredytowany, zgorzkniały alkoholik. Otoczenie szokuje i odstręcza cynizmem, sarkastycznymi uwagami i masą obrzydliwych nawyków, ale potrafi zaskoczyć inteligencją i doskonałą znajomością szpiegowskiego świata. Wbrew pozorom jest bardzo groźnym przeciwnikiem. fot. Apple River Cartwright River Cartwright Aktor: Jack Lowden Młody, ambitny agent, który stara się dorównać swemu dziadkowi, agentowi z czasów Zimnej Wojny. Niestety, Riverowi nie wiedzie się najlepiej – za poważny błąd na ćwiczeniach zostaje zesłany do Slough House. Robi jednak wszystko, by odzyskać szansę na karierę w MI5. fot. Apple Diana Taverner Diana Taverner Aktorka: Kristin Scott Thomas Zastępczyni dyrektora generalnego MI5. Prawdziwa Żelazna Dama, twardą ręką zarządzająca swoją ekipą. Jest znajomą Jacksona z dawnych lat. fot. Apple Catherine Standish Catherine Standish Aktorka: Saskia Reeves Starsza agentka zesłana do Slough House z niewyjaśnionych na razie przyczyn. Samotna alkoholiczka, która wciąż nie może poradzić sobie z tragedią sprzed lat. Obecnie jest asystentką Jacksona Lamba, ale niegdyś asystowała Charlesowi Partnerowi, który popełnił samobójstwo w niejasnych okolicznościach. fot. Apple David Cartwright David Cartwright Aktor: Jonathan Pryce Dziadek Rivera. Prawdziwa legenda MI5 i mentor wnuka. Choć dawno jest na emeryturze, wciąż doskonale pamięta szpiegowski światek i ma w nim wielu znajomych. fot. Apple Louisa Guy Louisa Guy Aktorka: Rosalind Eleazar Jedna z najbardziej kompetentnych agentek w Slough House. Na zesłanie trafiła za błąd popełniony podczas operacji w sprawie przemytu broni. Louisa nawiązuje krótki romans z Minem. fot. Apple Min Harper Min Harper Aktor: Dustin Demri-Burns Pechowy agent odznaczający się wyjątkowym brakiem rozsądku. Nawiązuje przelotny romans z Louisą. fot. Apple Roddy Ho Roddy Ho Aktor: Christopher Chung Nerd, genialny informatyk i haker o sarkastycznym poczuciu humoru. Do Slough House został zesłany, bo... wszystkich denerwował. fot. Apple

Data premiery

Drugi sezon Kulawych koni na Apple TV pojawi się 2 grudnia 2022 roku. Tego dnia premierę będą miały dwa pierwsze odcinki serialu.

Zwiastun

Pojawiła się krótka zapowiedź drugiego sezonu Kulawych koni:

Kulawe konie 2 z datą premiery [30.09.2022]

Znamy datę premiery drugiego sezonu Kulawych koni – na Apple TV serial powróci już 2 grudnia 2022 roku. Trzeba przyznać, że twórcy serii mogą poszczycić się wysokim tempem pracy, gdyż premiera pierwszego sezon miała miejsce w kwietniu tego roku – przerwa między sezonami będzie więc wynosić zaledwie 7 miesięcy. Co ważne, 2 grudnia fani nieudolnych szpiegów będą mogli zobaczyć aż 2 odcinki Kulawych koni.

Kulawe konie powracają w ten piątek! Znamy tytuły nowych odcinków (29.11.2022)

Drugi sezon szpiegowskiego serialu Apple nie dał długo na siebie czekać. Już za kilka dni ponownie zobaczymy Jacksona Lamba i jego ekipę pechowych agentów zmagających się z wyjaśnieniem kolejnej zagadki. Do sieci trafiły już tytuły odcinków i daty ich premier. Możecie zobaczyć je poniżej.

Harmonogram premier:

Odc. 1 Last Stop – 2 grudnia

Last Stop – 2 grudnia Odc. 2 From Upshott with Love – 2 grudnia

From Upshott with Love – 2 grudnia Odc. 3 Drinking Games – 9 grudnia

Drinking Games – 9 grudnia Odc. 4 Cicada – 16 grudnia

Cicada – 16 grudnia Odc. 5 Boardroom Politics – 23 grudnia

Boardroom Politics – 23 grudnia Odc. 6 Old Scores – 6 stycznia

