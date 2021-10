Kultowa gra niespodziewanie pojawiła się w katalogu Xbox Game Pass

Microsoft co jakiś czas robi graczom niespodzianki w postaci gier, które bez wcześniejszych zapowiedzi pojawiają się w katalogu Xbox Game Pass. Tym razem jest podobnie i w ramach abonamentu możemy zagrać w jedną z najlepiej wyglądających gier, jakie pojawiły się na PC.

Od dzisiaj abonenci Xbox Game Pass za pośrednictwem EA Play mogą zagrać w Crysis Remastered. Niestety aktualnie gra jest dostępna tylko na PC, ale zapewne niebawem użytkownicy konsol Xbox także będą mogli zagrać w tego świetnego FPSa.

Zobacz również:

Update : Crysis Remastered is now included in EA Play/Xbox Game Pass for PC #Xbox



Not yet up on console will join later. pic.twitter.com/rIobGK0uM2