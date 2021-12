Kultowa platformówka za darmo. Oferta jest ograniczona czasowo

Z okazji 35 lat istnienia firmy Ubisoft udostępnił za darmo kolejną grę.

Zgodnie z wczorajszym przeciekiem, od dzisiaj od godziny 14:00 do 22 grudnia do godziny 15:00 możemy za darmo pobierać kultową platformówkę, Rayman Origins. To kolejny, obok Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory oraz Anno 1404 History Edition tytuł, który możemy odebrać bezpłatnie z okazji 35-lecia istnienia firmy.

Rayman Origins

Rayman Origins to wydana w 2012 roku, dwuwymiarowa gra platformowa. Akcja gry przenosi nas do wydarzeń rozgrywających się przed tymi, które poznaliśmy w pierwszej odsłonie serii. Przenosimy się do Rozdroża Marzeń, krainy stworzonej przez boga Polokusa. Zamieszkują je m.in. Mroklumy, czyli stworzenia powstałe w wyniku infekcji sennymi koszmarami. Rayman wraz z przyjaciółmi musi pokonać potworki i wraz z nimi zagrożenie dla całego bajkowego świata. Ubisoft tworząc Rayman Origins odwołał się do korzeni samej serii oraz gier platformowych jako takich.

Zobacz również:

Zobacz także: Wielki hit trafi do Xbox Game Pass. Microsoft potwierdza 9 kolejnych gier na grudzień