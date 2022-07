Kultowa postać w drugim sezonie Resident Evil: Remedium? Może zagrać ją Eva Green

Pierwszy sezon Resident Evil: Remedium obfitował w zainfekowane stwory, zmutowane monstra i koszmarne cerberusy. Pojawił się także wyposażony w piłę mechaniczną Dr. Salvador. Jednak uniwersum gier o apokalipsie zombie oferuje szerokie spektrum postaci i potworów, a fani z całą pewnością chcieliby zobaczyć je w produkcji Netflixa. Showrunner Andrew Dabb nie ukrywa, że bardzo kusi go wprowadzanie do serialowego Resident Evil kolejnych słynnych monstrów i kultowych bohaterów. Jedną z postaci, którą chciałby ukazać w kolejnych sezonach, jest... lady Dimitrescu.

Dla niewtajemniczonych: Alcina Dimitrescu to trzymetrowa mutantka-wampirzyca i masowa morderczyni, która pojawia się w grze Resident Evil: Village. Zamieszkuje zamek w Europie Wschodniej i wraz z przedstawicielami trzech innych rodów sprawuje kontrolę na regionem. Od lat 50. jest zaangażowana w satanistyczny kult praktykujący wampiryzm i składanie ofiar z ludzi. Według Tomonori Takano, sprawującego pieczę nad artystyczną stroną gry, stworzenie lady zainspirowały takie postaci, jak Elżbieta Batory, Hachishakusamę (porywający dzieci japoński demon z miejskiej legendy) oraz... Morticia Addams z filmu Rodzina Addamsów.

Krwawa lady Dimitrescu cieszy się wśród graczy dużą popularnością, o czym świadczą liczne cosplaye i fanarty przedstawiające wampirzycę. Dabb jest świadomy tej popularności i w wywiadzie dla portalu Decider przyznał, że wręcz czuje się zmuszony, by wprowadzić lady do swojego serialu:

Przyznam, że w pokoju scenarzystów to pytanie nr 1, które mi zadają. „Pytanie” to mało powiedziane. Powiedziałbym raczej: żądanie. Żądanie nr 1. W miarę rozwoju serialu zobaczymy więcej postaci z gier. I na pewno wszyscy są bardzo, bardzo zmotywowani, aby to zadziałało.