Kultowa strategia turowa powraca - zapowiedziano King's Bounty 2!

Sporą niespodziankę przygotowało dla nas dzisiaj 1C Entertainment, ogłaszając nową odsłonę legendarnej serii turowych gier strategicznych - King's Bounty.

Pierwsze King's Bounty zadebiutowało w 1990 roku i jest uważane za prekursora innej niezwykle popularnej serii Heroes of Might and Magic. Co ciekawe, za początki obu gier odpowiada, nieistniejące już, studio New World Computing. Obecnie marka King's Bounty należy do 1C Entertainment, które postanowiło ją wskrzesić.

King's Bounty 2 nie będzie już jedynie turową grą strategiczną. Twórcy zdecydowali się rozbudować produkcję o głębokie mechaniki rodem z gier RPG, w tym nieliniową kampanię. Do wyboru dostaniemy trzy postacie, każda o wyjątkowych umiejętnościach i historii. Co więcej wraz z postępami będziemy mogli sami zadecydować o rozwoju naszego bohatera. Oczywiście jak przystało na grę z serii King's Bounty, nie zabraknie w niej zarządzania królestwem, budowania armii oraz wymagających turowych starć.

Co ciekawe, King's Bounty 2 zmierza nie tylko na PC, ale również na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Premiera gry odbędzie się w przyszłym roku. Na oficjalnej stronie produkcji możecie składać już zamówienia przedpremierowe na jedną z trzech dostępnych edycji gry.